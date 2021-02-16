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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210216/mosprom-1597670887.html
Центр "Моспром" разработал программу развития экспорта для столичной ОЭЗ
Центр "Моспром" разработал программу развития экспорта для столичной ОЭЗ
Центр "Моспром" разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщает... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:17
2021-02-16T13:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Центр "Моспром" разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По мнению заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, программа поможет компаниям расширить географию поставок, а также пополнить список экспортеров ОЭЗ."Около четверти резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" экспортируют свою продукцию более, чем в 25 стран мира. За рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков, которые включают в себя как подробный анализ определенной страны, так и анализ перспектив в конкретных отраслях", - рассказал заместитель мэра.Как отмечается в сообщении, некоторые предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" уже сотрудничали с Центром "Моспром". Так, резидент столичной ОЭЗ - производитель литий-ионных аккумуляторов Ensol принял участие в организованном Центром коллективном стенде московских производителей на выставке в Китае. Производитель досмотрового оборудования "Диагностика-М" благодаря Центру примет участие в международной выставке в Париже.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, программа Центра "Моспром" также включает в себя курсы специалиста внешнеэкономической деятельности. "Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва", желающие освоить или расширить международные рынки сбыта, смогут принять участие в "Курсах специалиста внешнеэкономической деятельности". Они включают в себя шесть модулей, на которых эксперты расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении", - уточнил глава ведомства.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика

Центр "Моспром" разработал программу развития экспорта для столичной ОЭЗ

13:17 16.02.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Центр "Моспром" разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По мнению заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, программа поможет компаниям расширить географию поставок, а также пополнить список экспортеров ОЭЗ.
"Около четверти резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" экспортируют свою продукцию более, чем в 25 стран мира. За рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков, которые включают в себя как подробный анализ определенной страны, так и анализ перспектив в конкретных отраслях", - рассказал заместитель мэра.
Как отмечается в сообщении, некоторые предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" уже сотрудничали с Центром "Моспром". Так, резидент столичной ОЭЗ - производитель литий-ионных аккумуляторов Ensol принял участие в организованном Центром коллективном стенде московских производителей на выставке в Китае. Производитель досмотрового оборудования "Диагностика-М" благодаря Центру примет участие в международной выставке в Париже.
По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, программа Центра "Моспром" также включает в себя курсы специалиста внешнеэкономической деятельности.
"Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва", желающие освоить или расширить международные рынки сбыта, смогут принять участие в "Курсах специалиста внешнеэкономической деятельности". Они включают в себя шесть модулей, на которых эксперты расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении", - уточнил глава ведомства.
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Центр "Моспром" разработал новую байерскую программу для экспортеров
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровЭкономика
 
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