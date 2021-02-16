https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597621162.html

Центробанк рассказал, почему мошенники так часто меняют схемы

Центробанк рассказал, почему мошенники так часто меняют схемы

Мошенникам в России приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что россияне стали более подкованы в плане... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:34

2021-02-16T06:34

2021-02-16T12:05

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мошенникам в России приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что россияне стали более подкованы в плане финансовой грамотности, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По его словам, раньше мошенникам было достаточно собрать как можно больше доверчивых людей. Однако меры, которые приняли Центральный банк, кредитные организации и правоохранительные органы привели к тому, что такое "ковровое бомбометание" со стороны злоумышленников стало меньше приносить дохода.Он напомнил, что недавно регулятор вместе с МВД сообщили о новом сценарии, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и убеждают гражданина, что якобы против него возбуждено уголовное дело по заявлению Центрального банка. "Как и все новые схемы, она появилась потому, что предыдущие уже известны, широко растиражированы и не дают эффекта", - заметил Сычев.Однако тактика "стрельбы по площадям" все равно не исчезла, предупредил он. "Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги "заработал". Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше", - подытожил Сычев.Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/moshennik-1597584760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/moshenniki-1597252728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика