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https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597620414.html
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:06
2021-02-16T12:05
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.Поэтому сейчас, по его словам, мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка."И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", — добавил представитель ЦБ.При этом Сычев заметил, что мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что уровень финансовой грамотности россиян растет.Однако тактика "стрельбы по площадям" все равно не исчезла, предупредил он. "Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги заработал. Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше", — подытожил представитель ЦБ.В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через мобильное приложение.В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.Регулятор рекомендовал банкам провести соответствующие проверки применяемых систем ДБО и ввести повышенный контроль за ними.Читайте полный текст интервью Артема Сычева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210212/moshenniki-1597235322.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников

06:06 16.02.2021 (обновлено: 12:05 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

"Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка", — отметил он.

Поэтому сейчас, по его словам, мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка.
"И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", — добавил представитель ЦБ.
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При этом Сычев заметил, что мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что уровень финансовой грамотности россиян растет.
Однако тактика "стрельбы по площадям" все равно не исчезла, предупредил он. "Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги заработал. Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше", — подытожил представитель ЦБ.
В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через мобильное приложение.
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В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.
Регулятор рекомендовал банкам провести соответствующие проверки применяемых систем ДБО и ввести повышенный контроль за ними.
Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>
 
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