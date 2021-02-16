https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597620414.html

В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников

В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников

Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:06

2021-02-16T06:06

2021-02-16T12:05

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_0:59:3151:1831_1920x0_80_0_0_4168bda3fe5d763fe41d4123fa59b3e6.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.Поэтому сейчас, по его словам, мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка."И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", — добавил представитель ЦБ.При этом Сычев заметил, что мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что уровень финансовой грамотности россиян растет.Однако тактика "стрельбы по площадям" все равно не исчезла, предупредил он. "Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги заработал. Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше", — подытожил представитель ЦБ.В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через мобильное приложение.В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.Регулятор рекомендовал банкам провести соответствующие проверки применяемых систем ДБО и ввести повышенный контроль за ними.Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>

https://ria.ru/20210212/moshenniki-1597235322.html

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591498066.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика