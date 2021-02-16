https://ria.ru/20210216/moda-1597633771.html

В ОП рассказали, когда пройдет "острая мода" на Clubhouse

В ОП рассказали, когда пройдет "острая мода" на Clubhouse

Популярность приложения Clubhouse растет благодаря грамотному маркетингу и ощущению элитарности, однако вопросы использования персональных данных пользователей... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:53

2021-02-16T09:53

2021-02-16T10:16

россия

александр малькевич

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

apple ios

технологии

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Популярность приложения Clubhouse растет благодаря грамотному маркетингу и ощущению элитарности, однако вопросы использования персональных данных пользователей и модерации запрещенного контента остаются открытыми, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказали члены Общественной палаты РФ.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.При этом "острая мода" на Clubhouse, как считает первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич, носит временный характер и является "безусловным хайпом".У экспертов новая соцсеть, как отмечают общественники, вызывает целый ряд нареканий, в первую очередь, с точки зрения использования персональных данных пользователя, постоянного запроса на доступ к контактам или к телефонной книге.Еще один вопрос, на который в свою очередь обращает внимание Мизулина, - модерация запрещенного контента.С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/1597630126.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/clubhouse-1597589250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/peskov-1597536327.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple ios, технологии, общество