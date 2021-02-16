В ОП рассказали, когда пройдет "острая мода" на Clubhouse
09:53 16.02.2021 (обновлено: 10:16 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Популярность приложения Clubhouse растет благодаря грамотному маркетингу и ощущению элитарности, однако вопросы использования персональных данных пользователей и модерации запрещенного контента остаются открытыми, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказали члены Общественной палаты РФ.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
"Применительно к Clubhouse, конечно, его популярность и число подписчиков будет только расти. Этому способствует и широкий маркетинг, который проводит эта социальная сеть, и та некая функция недоступности, элитарности этой социальной сети, в которую можно попасть по приглашению. Так поступали многие площадки в начале их создания, и это подогревает дополнительный интерес", - рассказала член ОП РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
При этом "острая мода" на Clubhouse, как считает первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич, носит временный характер и является "безусловным хайпом".
"Да, приложение становится конкурентом традиционному радио, особенно радио разговорному. Но минус в том, что есть огромное количество людей, которые не готовы тратить кучу времени, долгие часы на выслушивание бесед. Там нет текста, нет картинок, просто болтовня. И мне кажется, что после того, как эта волна какое-то время поживет, все этой игрушкой наедятся", - заявил Малькевич.
У экспертов новая соцсеть, как отмечают общественники, вызывает целый ряд нареканий, в первую очередь, с точки зрения использования персональных данных пользователя, постоянного запроса на доступ к контактам или к телефонной книге.
"Уже есть проблемы с обеспечением безопасности, потому что при подключении к комнатам происходит передача уникального ID пользователя в открытом виде. Я уже не говорю о том, что приложение существует только на iOS. Можно собирать информацию, можно делать выводы о том, в какие комнаты ходит отдельный пользователь. Не исключено, что аудио могут быть доступны третьим лицам", - считает Малькевич.
Еще один вопрос, на который в свою очередь обращает внимание Мизулина, - модерация запрещенного контента.
"Каким образом она будет осуществляться, в том числе в связи с вступлением в силу в России с 1 февраля закона о так называемой самоцензуре социальных сетей? Какие технические средства для этого будут использоваться? Ведь общение пользователей происходит путем аудиосообщений. Как будут обнаруживаться алгоритмами такие очаги распространения запрещенной информации? Возможно ли это будет осуществить самой платформой? Мы мониторим эту площадку, будем смотреть, появится ли на ней запрещенный контент, и реагировать соответствующим образом", - сообщила общественница, отметив, что пока это "самая свободная от деструктивного контента площадка".
С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.
По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.