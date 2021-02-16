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Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
Мигранты, особенно в сфере обслуживания, нуждаются в вакцинации, Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:46
2021-02-16T14:12
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мигранты, особенно в сфере обслуживания, нуждаются в вакцинации, Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею ввиду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", - сказал он на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ.Он добавил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты."Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - считает Медведев.Медведев также призвал упростить оформление документов на трудовую деятельность в РФ для высококвалифицированных специалистов и проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы.Медведев заявил, что в пандемию деятельность организаций нелегальной миграции ушла в интернет, и призвал обязать хостинг-компании контролировать эту информацию.Также Медведев заявил, что правоохранительные органы в пандемию сдержали рост криминала среди мигрантов, в 2020 году число совершенных ими преступлений сократилось на 1,5%.Он призвал правоохранителей и руководство регионов обратить самое пристальное внимание на этнические анклавы.
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россия, дмитрий медведев, общество
Материал дополняется

Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов

13:46 16.02.2021 (обновлено: 14:12 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мигранты, особенно в сфере обслуживания, нуждаются в вакцинации, Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею ввиду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", - сказал он на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ.
Он добавил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты.
"Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - считает Медведев.
Медведев также призвал упростить оформление документов на трудовую деятельность в РФ для высококвалифицированных специалистов и проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы.
Медведев заявил, что в пандемию деятельность организаций нелегальной миграции ушла в интернет, и призвал обязать хостинг-компании контролировать эту информацию.
Также Медведев заявил, что правоохранительные органы в пандемию сдержали рост криминала среди мигрантов, в 2020 году число совершенных ими преступлений сократилось на 1,5%.
Он призвал правоохранителей и руководство регионов обратить самое пристальное внимание на этнические анклавы.
Мигранты у здания УФМС в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:52
В Кремле оценили необходимость упростить мигрантам въезд в Россию
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
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