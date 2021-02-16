https://ria.ru/20210216/migranty-1597678816.html

Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов

Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов

Мигранты, особенно в сфере обслуживания, нуждаются в вакцинации, Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:46

2021-02-16T13:46

2021-02-16T14:12

россия

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494399_0:29:3146:1799_1920x0_80_0_0_18ee67efe71d02cca5e3490a3615acc0.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мигранты, особенно в сфере обслуживания, нуждаются в вакцинации, Минздрав и Роспотребнадзор должны обратить на это внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Они нуждаются и в медицинской помощи, в частности, я имею ввиду все, включая и вакцинацию от коронавируса иностранных работников, особенно занятых в сферах обслуживания граждан", - сказал он на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ.Он добавил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остаётся непростой, особенно с учетом условий, в которых живут мигранты."Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора", - считает Медведев.Медведев также призвал упростить оформление документов на трудовую деятельность в РФ для высококвалифицированных специалистов и проработать вопрос упрощенного порядка легального привлечения мигрантов в пострадавшие от нехватки трудовых ресурсов сферы.Медведев заявил, что в пандемию деятельность организаций нелегальной миграции ушла в интернет, и призвал обязать хостинг-компании контролировать эту информацию.Также Медведев заявил, что правоохранительные органы в пандемию сдержали рост криминала среди мигрантов, в 2020 году число совершенных ими преступлений сократилось на 1,5%.Он призвал правоохранителей и руководство регионов обратить самое пристальное внимание на этнические анклавы.

https://ria.ru/20210210/migranty-1596806583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, общество