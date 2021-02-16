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Наука
https://ria.ru/20210216/megafauna-1597667794.html
Ученые выяснили причину вымирания мегафауны Северной Америки
Ученые выяснили причину вымирания мегафауны Северной Америки
Результаты нового исследования немецких ученых предполагают, что исчезновение мамонтов и другой мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена было связано с... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:00
2021-02-16T13:00
наука
археология
палеонтология
земля - риа наука
северная америка
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Результаты нового исследования немецких ученых предполагают, что исчезновение мамонтов и другой мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена было связано с климатическими изменениями, а не с приходом на континент первых людей и истреблением ими крупных животных. Статья опубликована в журнале Nature Communications.В позднем плейстоцене Северная Америка была домом для многих крупных животных, таких как мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, огромные бобры и похожие на броненосцев глиптодоны. Но примерно 12 тысяч лет назад большинство представителей мегафауны исчезли.В свое время была выдвинута гипотеза, что причиной вымирания стал приход в Северную Америку 14 тысяч лет назад современных людей, охотников на "крупную дичь". Сторонники этой гипотезы утверждали, что крупные животные, которые сами находились на вершине пищевой цепи, не были готовы к встрече с вооруженным, хорошо социализированным противником и служили легкой добычей.Однако не все ученые согласны с этой идеей. Многие утверждают, что существует слишком мало археологических доказательств масштабной охоты, которая могла бы вызвать исчезновение всех крупных видов. В качестве альтернативной причины они предлагают климатические изменения.Известно, что в конце плейстоцена, примерно 12 800 лет назад, после нескольких тысячелетий общего потепления, климат вдруг резко вернулся в ледниковую фазу, имеющую название поздний дриас. Это было последнее сильное похолодание на Земле.Ученые из группы исследования экстремальных явлений Института химической экологии Макса Планка в Йене с помощью нового статистического подхода обнаружили убедительные доказательства того, что главной причиной исчезновения крупнейших млекопитающих Северной Америки в позднем дриасе было изменение климата, а не быстрое увеличение популяции людей и чрезмерная охота."Обычный подход заключался в том, чтобы попытаться определить время вымирания мегафауны и посмотреть, как оно соотносятся с прибытием человека в Америку или каким-либо климатическим событием, — приводятся в пресс-релизе института слова одного из авторов исследования Мэтью Стюарта (Mathew Stewart). — Однако вымирание — это процесс, а это означает, что он разворачивается в течение некоторого промежутка времени, и поэтому для понимания того, что стало причиной исчезновения мегафауны Северной Америки, очень важно понять, как колебалась численность популяций перед вымиранием. Без этого все, что мы видим можно считать простым совпадением".Исследователи использовали новаторский метод оценки численности популяций доисторических групп охотников и вымерших животных, разработанный одним из авторов исследования Кристофером Карлтоном (Christopher Carleton). Этот метод, названный радиоуглеродным датированием событий (REC), основан на использовании радиоуглеродных данных как показателя прошлой численности популяций.Суть его в том, что чем больше людей и животных присутствует в ландшафте, тем больше углерода остается после их исчезновения, что затем отражается в археологических и ископаемых записях. К тому же, в отличие от традиционных подходов, новый метод лучше учитывает неопределенность дат окаменелостей.Результаты моделирования, основанные на методе REC, показали, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на резкие изменения климата: сначала увеличилась в период потепления, который начался около 14 700 лет назад, а затем сокращалась с наступлением 12 900 лет назад похолодания, что в конце концов привело к упадку.Тем не менее, авторы не отрицают, что люди также могли быть причастны к исчезновению плейстоценовой мегафауны, но только косвенным образом, а не в качестве главного фактора, как это предполагают простые модели чрезмерной охоты.
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археология, палеонтология, земля - риа наука, северная америка

Ученые выяснили причину вымирания мегафауны Северной Америки

13:00 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алина ПолянинаСамые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алина Полянина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Результаты нового исследования немецких ученых предполагают, что исчезновение мамонтов и другой мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена было связано с климатическими изменениями, а не с приходом на континент первых людей и истреблением ими крупных животных. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
В позднем плейстоцене Северная Америка была домом для многих крупных животных, таких как мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, огромные бобры и похожие на броненосцев глиптодоны. Но примерно 12 тысяч лет назад большинство представителей мегафауны исчезли.
В свое время была выдвинута гипотеза, что причиной вымирания стал приход в Северную Америку 14 тысяч лет назад современных людей, охотников на "крупную дичь". Сторонники этой гипотезы утверждали, что крупные животные, которые сами находились на вершине пищевой цепи, не были готовы к встрече с вооруженным, хорошо социализированным противником и служили легкой добычей.
Однако не все ученые согласны с этой идеей. Многие утверждают, что существует слишком мало археологических доказательств масштабной охоты, которая могла бы вызвать исчезновение всех крупных видов. В качестве альтернативной причины они предлагают климатические изменения.
Известно, что в конце плейстоцена, примерно 12 800 лет назад, после нескольких тысячелетий общего потепления, климат вдруг резко вернулся в ледниковую фазу, имеющую название поздний дриас. Это было последнее сильное похолодание на Земле.
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Ученые из группы исследования экстремальных явлений Института химической экологии Макса Планка в Йене с помощью нового статистического подхода обнаружили убедительные доказательства того, что главной причиной исчезновения крупнейших млекопитающих Северной Америки в позднем дриасе было изменение климата, а не быстрое увеличение популяции людей и чрезмерная охота.
"Обычный подход заключался в том, чтобы попытаться определить время вымирания мегафауны и посмотреть, как оно соотносятся с прибытием человека в Америку или каким-либо климатическим событием, — приводятся в пресс-релизе института слова одного из авторов исследования Мэтью Стюарта (Mathew Stewart). — Однако вымирание — это процесс, а это означает, что он разворачивается в течение некоторого промежутка времени, и поэтому для понимания того, что стало причиной исчезновения мегафауны Северной Америки, очень важно понять, как колебалась численность популяций перед вымиранием. Без этого все, что мы видим можно считать простым совпадением".
Исследователи использовали новаторский метод оценки численности популяций доисторических групп охотников и вымерших животных, разработанный одним из авторов исследования Кристофером Карлтоном (Christopher Carleton). Этот метод, названный радиоуглеродным датированием событий (REC), основан на использовании радиоуглеродных данных как показателя прошлой численности популяций.
Суть его в том, что чем больше людей и животных присутствует в ландшафте, тем больше углерода остается после их исчезновения, что затем отражается в археологических и ископаемых записях. К тому же, в отличие от традиционных подходов, новый метод лучше учитывает неопределенность дат окаменелостей.
Результаты моделирования, основанные на методе REC, показали, что численность популяций крупных млекопитающих колебалась в ответ на резкие изменения климата: сначала увеличилась в период потепления, который начался около 14 700 лет назад, а затем сокращалась с наступлением 12 900 лет назад похолодания, что в конце концов привело к упадку.
© Hans Sell & Christopher W. CarltonУпрощенная модель радиоуглеродного датирования событий показывает, что уменьшение численности мегафауны в Северной Америке совпало с возвращением к почти ледниковым условиям в начале позднего дриаса 12900 лет назад
Упрощенная модель радиоуглеродного датирования событий показывает, что уменьшение численности мегафауны в Северной Америке совпало с возвращением к почти ледниковым условиям в начале позднего дриаса 12900 лет назад - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Hans Sell & Christopher W. Carlton
Упрощенная модель радиоуглеродного датирования событий показывает, что уменьшение численности мегафауны в Северной Америке совпало с возвращением к почти ледниковым условиям в начале позднего дриаса 12900 лет назад
Тем не менее, авторы не отрицают, что люди также могли быть причастны к исчезновению плейстоценовой мегафауны, но только косвенным образом, а не в качестве главного фактора, как это предполагают простые модели чрезмерной охоты.
 
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