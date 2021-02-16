https://ria.ru/20210216/lekarstva-1597700039.html

Фонд "Круг добра" создает платформу для обеспечения детей лекарствами

Фонд "Круг добра" создает платформу для обеспечения детей лекарствами

Фонд "Круг добра" создаст электронную платформу для отслеживания процесса обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, сообщил председатель фонда,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:22

2021-02-16T15:22

2021-02-16T17:36

россия

владимир ткаченко

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" создаст электронную платформу для отслеживания процесса обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, сообщил председатель фонда, член Общественной палаты Александр Ткаченко.Эта платформа, отметил Ткаченко, будет частью единой медицинской государственной информационной системы."Она позволит тем людям, которые интересуются этой темой — профессионалам, руководителям общественных организаций, — иметь полноту информации о том, что делается для того, чтобы обеспечить детей этими лекарственными препаратами. Пока многое делается в ручном режиме. Но тем не менее видим уже конкретные результаты. Уже сотни детей, тысячи детей получат помощь в самое ближайшее время", — добавил Ткаченко.В начале января президент Владимир Путин сообщил о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210211/sma-1597109807.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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