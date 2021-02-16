Фонд "Круг добра" создает платформу для обеспечения детей лекарствами
15:22 16.02.2021 (обновлено: 17:36 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" создаст электронную платформу для отслеживания процесса обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями, сообщил председатель фонда, член Общественной палаты Александр Ткаченко.
"Инструменты, которые государство выработало для решения проблемы, начинают работать. Нужно еще некоторое время для того, чтобы сформировалась та электронная платформа, которая сделает прозрачной всю процедуру: от момента поступления заявки, ее рассмотрения и закупки лекарства и передачи по месту лечения ребенка", — рассказал он на круглом столе "Актуальные проблемы оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в условиях текущей эпидемиологической ситуации и пути их решения".
Эта платформа, отметил Ткаченко, будет частью единой медицинской государственной информационной системы.
"Она позволит тем людям, которые интересуются этой темой — профессионалам, руководителям общественных организаций, — иметь полноту информации о том, что делается для того, чтобы обеспечить детей этими лекарственными препаратами. Пока многое делается в ручном режиме. Но тем не менее видим уже конкретные результаты. Уже сотни детей, тысячи детей получат помощь в самое ближайшее время", — добавил Ткаченко.
В начале января президент Владимир Путин сообщил о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения.
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