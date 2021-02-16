https://ria.ru/20210216/laureat-1597760509.html

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

Реконструкция РИА Новости в формате виртуальной реальности "Неизвестный знаменосец" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2021. На... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:21

2021-02-16T21:21

2021-02-16T21:21

одноклассники

виктор добронравов

егор бероев

youtube

сколково

игорь петренко

европа

технологии

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Реконструкция РИА Новости в формате виртуальной реальности "Неизвестный знаменосец" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2021. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в технопарке "Сколково", награду за второе в номинации "Digital-Медиа&Инструменты. Интерактивный контент" от имени агентства принял руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов."Будет здорово, если каждый сумеет найти время и возможность посмотреть этот проект. Не обязательно для этого любить VR, покупать очки или иметь дорогой смартфон, – отметил Иван Громов. – Потратить всего 10 минут, чтобы своими глазами увидеть одно из главных событий XX века, посмотреть на него с нового ракурса, и, возможно, узнать еще больше из истории своей страны ".VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Премия Digital CommunicationsAwards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали Всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA GoldenWorld Awards 2020 и другие.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.

https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html

https://ria.ru/20200825/borisov-1576289047.html

https://ria.ru/20200513/1571401475.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, виктор добронравов, егор бероев , youtube, сколково, игорь петренко, европа, технологии