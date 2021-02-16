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VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Реконструкция РИА Новости в формате виртуальной реальности "Неизвестный знаменосец" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2021. На... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:21
2021-02-16T21:21
одноклассники
виктор добронравов
егор бероев
youtube
сколково
игорь петренко
европа
технологии
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Реконструкция РИА Новости в формате виртуальной реальности "Неизвестный знаменосец" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2021. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в технопарке "Сколково", награду за второе в номинации "Digital-Медиа&amp;Инструменты. Интерактивный контент" от имени агентства принял руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов."Будет здорово, если каждый сумеет найти время и возможность посмотреть этот проект. Не обязательно для этого любить VR, покупать очки или иметь дорогой смартфон, – отметил Иван Громов. – Потратить всего 10 минут, чтобы своими глазами увидеть одно из главных событий XX века, посмотреть на него с нового ракурса, и, возможно, узнать еще больше из истории своей страны ".VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Премия Digital CommunicationsAwards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали Всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA GoldenWorld Awards 2020 и другие.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html
https://ria.ru/20200825/borisov-1576289047.html
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60
Новости
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4.7
96
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353
60
одноклассники, виктор добронравов, егор бероев , youtube, сколково, игорь петренко, европа, технологии

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

21:21 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВице-премьер Борисов оценил VR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"
Вице-премьер Борисов оценил VR-проект РИА Новости Неизвестный знаменосец - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Реконструкция РИА Новости в формате виртуальной реальности "Неизвестный знаменосец" стала лауреатом премии Digital Communications Awards – 2021. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в технопарке "Сколково", награду за второе в номинации "Digital-Медиа&Инструменты. Интерактивный контент" от имени агентства принял руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов.
"Будет здорово, если каждый сумеет найти время и возможность посмотреть этот проект. Не обязательно для этого любить VR, покупать очки или иметь дорогой смартфон, – отметил Иван Громов. – Потратить всего 10 минут, чтобы своими глазами увидеть одно из главных событий XX века, посмотреть на него с нового ракурса, и, возможно, узнать еще больше из истории своей страны ".
Кадр из проекта Неизвестный знаменосец - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 16:2375 лет Великой Победы
VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах
VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля – 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.
Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Девушка тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
25 августа 2020, 14:47
Юрий Борисов оценил VR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"
Премия Digital CommunicationsAwards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали Всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA GoldenWorld Awards 2020 и другие.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
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