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"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
Японские СМИ, такие как газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили материалы заявлению... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:56
2021-02-16T10:59
россия
курильские острова
владимир путин
япония
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские СМИ, такие как газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили материалы заявлению президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио.На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, говорил о том, что в отношениях с Японией Россия не будет делать ничего противоречащего конституции. Многие японские СМИ сделали из этого вывод, что на передачу Южных Курил Москва не пойдет.Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей соцсетей."Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" — написал пользователь под ником yam."Все! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"! Давайте забудем и об островах Такэсима (спорных с Южной Кореей. — Прим. ред.) тоже! И об островах Сенкаку (спорных с Китаем. — Прим. ред.)! И об Олимпиаде!" — гневно отозвался intothe."Путин должен защищать конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику", — заявил kat."Внимательно следите за ситуацией. Россия упорно и последовательно ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" как условии подписания мирного договора. Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" — призвал ult."После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может", — добавил mas.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210215/kurily-1597473364.html
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россия, курильские острова, владимир путин, япония, в мире

"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио

04:56 16.02.2021 (обновлено: 10:59 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские СМИ, такие как газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили материалы заявлению президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио.
На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, говорил о том, что в отношениях с Японией Россия не будет делать ничего противоречащего конституции. Многие японские СМИ сделали из этого вывод, что на передачу Южных Курил Москва не пойдет.
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 07:21
Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам
Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей соцсетей.
"Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" — написал пользователь под ником yam.
"Все! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"! Давайте забудем и об островах Такэсима (спорных с Южной Кореей. — Прим. ред.) тоже! И об островах Сенкаку (спорных с Китаем. — Прим. ред.)! И об Олимпиаде!" — гневно отозвался intothe.
"Путин должен защищать конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику", — заявил kat.
"Внимательно следите за ситуацией. Россия упорно и последовательно ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" как условии подписания мирного договора. Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" — призвал ult.
"После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может", — добавил mas.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 10:13
Медведев прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
 
РоссияКурильские островаВладимир ПутинЯпонияВ мире
 
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