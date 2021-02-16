https://ria.ru/20210216/kurily-1597619652.html

"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио

"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио

Японские СМИ, такие как газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили материалы заявлению... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:56

2021-02-16T04:56

2021-02-16T10:59

россия

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Японские СМИ, такие как газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили материалы заявлению президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио.На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, говорил о том, что в отношениях с Японией Россия не будет делать ничего противоречащего конституции. Многие японские СМИ сделали из этого вывод, что на передачу Южных Курил Москва не пойдет.Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей соцсетей."Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" — написал пользователь под ником yam."Все! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"! Давайте забудем и об островах Такэсима (спорных с Южной Кореей. — Прим. ред.) тоже! И об островах Сенкаку (спорных с Китаем. — Прим. ред.)! И об Олимпиаде!" — гневно отозвался intothe."Путин должен защищать конституцию своей страны! Это его обязанность как президента! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику", — заявил kat."Внимательно следите за ситуацией. Россия упорно и последовательно ведет свою линию, не отходя от нее ни на шаг. Никакого возврата островов! А японское правительство и СМИ все бормочут о возврате "северных территорий" как условии подписания мирного договора. Опомнитесь! И трезво оцените ситуацию!" — призвал ult."После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может", — добавил mas.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210215/kurily-1597473364.html

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россия, курильские острова, владимир путин, япония, в мире