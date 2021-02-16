https://ria.ru/20210216/krysha-1597635695.html

В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома

В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома

Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:03

2021-02-16T10:03

2021-02-16T10:03

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210209/proverka-1596703461.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия