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В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома
В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома
Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:03
2021-02-16T10:03
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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москва, происшествия

В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома

10:03 16.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 15 февраля на улице 7-я Парковая 16-летняя девочка получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:47
В Подмосковье начали проверку после падения наледи на ребенка
Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
 
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