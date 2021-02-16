https://ria.ru/20210216/krysha-1597635695.html
В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома
В Москве школьница пострадала после падения снега с крыши дома
Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:03
2021-02-16T10:03
2021-02-16T10:03
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210209/proverka-1596703461.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после получения 16-летней школьницей травм от упавшего с крыши снега, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 15 февраля на улице 7-я Парковая 16-летняя девочка получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокуроры должны выяснить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.