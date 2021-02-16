https://ria.ru/20210216/krym-1597730074.html

В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным

В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным

План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:44

2021-02-16T17:44

2021-02-16T17:44

россия

юрий гемпель

владимир путин

севастополь

оон

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Парламент Украины во вторник обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы "милитаризации" Крымского полуострова. Саммит "Крымской платформы" назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.По его словам, Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и сколько размещать на своих территориях военный контингент.

https://ria.ru/20210216/krym-1597708296.html

https://ria.ru/20210213/krym-1597305881.html

россия

севастополь

киев

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россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, оон, киев