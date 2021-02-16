Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/krym-1597730074.html
В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным
В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным
План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:44
2021-02-16T17:44
россия
юрий гемпель
владимир путин
севастополь
оон
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245521_0:216:2956:1879_1920x0_80_0_0_fcc9fcf365449a2cfdca5c230d9da8e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Парламент Украины во вторник обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы "милитаризации" Крымского полуострова. Саммит "Крымской платформы" назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.По его словам, Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и сколько размещать на своих территориях военный контингент.
https://ria.ru/20210216/krym-1597708296.html
https://ria.ru/20210213/krym-1597305881.html
россия
севастополь
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245521_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f70dbd2130867b6086b2f2f1216f0c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, оон, киев

В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным

17:44 16.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Парламент Украины во вторник обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы "милитаризации" Крымского полуострова. Саммит "Крымской платформы" назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 16:01
В Госдуме назвали обращение Киева по Крыму самообманом

"Все их очередные планы бессмысленны. Каждый разумный политик, а такие есть в парламентах стран Евросоюза, куда так стремятся наши украинские соседи, понимает, что идти против России сродни выстрелу себе в ногу. Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Это исключено. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", - сказал Гемпель.

По его словам, Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и сколько размещать на своих территориях военный контингент.

"Крымчане за то, чтобы была обеспечена безопасность наших границ, тем более учитывая, какие у нас в кавычках дружелюбные соседи в лице властей Украины", - сказал Гемпель.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 09:20
В Крыму выдвинули встречные условия к США "на их языке"
 
РоссияЮрий ГемпельВладимир ПутинСевастопольООНКиев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния