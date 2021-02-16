В Крыму назвали план Украины по "возвращению" полуострова бессмысленным
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. План украинских властей "вернуть" Крым путем привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Парламент Украины во вторник обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы "милитаризации" Крымского полуострова. Саммит "Крымской платформы" назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.
"Все их очередные планы бессмысленны. Каждый разумный политик, а такие есть в парламентах стран Евросоюза, куда так стремятся наши украинские соседи, понимает, что идти против России сродни выстрелу себе в ногу. Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Это исключено. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк", - сказал Гемпель.
По его словам, Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и сколько размещать на своих территориях военный контингент.
"Крымчане за то, чтобы была обеспечена безопасность наших границ, тем более учитывая, какие у нас в кавычках дружелюбные соседи в лице властей Украины", - сказал Гемпель.
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