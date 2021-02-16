https://ria.ru/20210216/krym-1597708296.html

В Госдуме назвали обращение Киева по Крыму самообманом

В Госдуме назвали обращение Киева по Крыму самообманом

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что киевские власти обманываются, если надеются на помощь других стран мира в возвращении контроля над Крымом. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:01

2021-02-16T16:01

2021-02-16T16:01

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что киевские власти обманываются, если надеются на помощь других стран мира в возвращении контроля над Крымом.Парламент Украины во вторник обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию, продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и требовать восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа"."Крымская платформа" - саммит, назначенный на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.По его словам, Киеву следует переименовать свой так называемый саммит в "Украинскую платформу", так как ничего общего он ни с Крымом, ни с крымчанами не имеет. "Пусть этот саммит останется на совести киевских властей, главное только, чтобы при его проведении они не запутались в своей же лжи", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210213/krym-1597305881.html

россия

республика крым

украина

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россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, в мире