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В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина
В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина
Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:14
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дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать нельзя, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно", однако очный формат однозначно будет восстановлен.
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дмитрий песков, владимир путин, москва, политика

В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина

12:14 16.02.2021 (обновлено: 12:42 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать нельзя, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно", - сказал журналистам Песков.
По его словам, "точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно", однако очный формат однозначно будет восстановлен.
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