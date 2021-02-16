https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html
В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина
В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина
Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:14
2021-02-16T12:14
2021-02-16T12:42
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать нельзя, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно", однако очный формат однозначно будет восстановлен.
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, политика