https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html

В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина

В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина

Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:14

2021-02-16T12:14

2021-02-16T12:42

дмитрий песков

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Очный формат мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, однако точно сказать нельзя, заявил пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно", однако очный формат однозначно будет восстановлен.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html

москва

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дмитрий песков, владимир путин, москва, политика