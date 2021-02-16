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В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников
В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников
Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:17
2021-02-16T17:17
2021-02-16T17:17
республика мордовия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у детей, сообщается во вторник на сайте ведомства.Как установлено в ходе предварительного следствия, учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды, считает следствие. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей. В отношении учителя начальных классов средней школы №17 возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража)."Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора педагогических кадров", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.
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республика мордовия, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку школы в мордовском
городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у детей, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Как установлено в ходе предварительного следствия, учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды, считает следствие. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей. В отношении учителя начальных классов средней школы №17 возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
"Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора педагогических кадров", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.