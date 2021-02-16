Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/krazha-1597725008.html
В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников
В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников
Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:17
2021-02-16T17:17
республика мордовия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у детей, сообщается во вторник на сайте ведомства.Как установлено в ходе предварительного следствия, учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды, считает следствие. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей. В отношении учителя начальных классов средней школы №17 возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража)."Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора педагогических кадров", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.
https://ria.ru/20160624/1450884839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика мордовия, происшествия

В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников

17:17 16.02.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у детей, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Как установлено в ходе предварительного следствия, учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды, считает следствие. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей. В отношении учителя начальных классов средней школы №17 возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
Суд присяжных. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2016
24 июня 2016, 13:52
В Москве суд приговорил к условному сроку учительницу, укравшую иконуТатьяну Сенько похитила старообрядческую икону из храма Живоначальной Троицы в Карачарове.
"Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора педагогических кадров", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.
 
Республика МордовияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния