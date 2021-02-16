https://ria.ru/20210216/krazha-1597725008.html

В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников

В Мордовии учительницу заподозрили в краже украшений у школьников

Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:17

2021-02-16T17:17

2021-02-16T17:17

республика мордовия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку школы в мордовском городе Рузаевка, где против учителя начальных классов возбудили уголовное дело о краже ювелирных украшений у детей, сообщается во вторник на сайте ведомства.Как установлено в ходе предварительного следствия, учительница во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды, считает следствие. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей. В отношении учителя начальных классов средней школы №17 возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража)."Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности школы, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, в том числе в части подбора педагогических кадров", - говорится в сообщении прокуратуры Мордовии.

https://ria.ru/20160624/1450884839.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, происшествия