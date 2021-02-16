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https://ria.ru/20210216/kovid-1597693333.html
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19
Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Результаты ретроспективного... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:00
2021-02-16T22:15
наука
коронавирус covid-19
здоровье
франция
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Результаты ретроспективного мультицентрового исследования опубликовали в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь легкие, известно, что эта инфекция вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга.У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах."Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ", — приводятся в пресс-релизе RSNA слова ведущего автора исследования, доктора медицины Огюстина Леклера (Augustin Lecler), доцента Парижского университета и нейрорадиолога из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже.Восемь из девяти пациентов с выявленными изменениями на момент проведения исследования находились в отделении интенсивной терапии по поводу COVID-19. Доктор Леклер отметил, что серьезные проблемы с глазами могут в значительной степени остаться незамеченными в клинике, поскольку в отделениях интенсивной терапии уделяют внимание более тяжелым, опасным для жизни состояниям.Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19. В клинической практике этот скрининг может включать специальное исследование с помощью МРТ с высоким разрешением на предмет выявления узелков, а также фундоскопию — метод, при котором используются увеличительные линзы и свет для проверки внутренней части глаза, а также оптическую когерентную томографию — неинвазивный тест, позволяющий получить трехмерное изображение структуры глаза."Наше исследование выступает за скрининг всех пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с тяжелой формой COVID-19, — говорит Леклер. — Мы считаем, что эти пациенты должны получать специальное лечение и средства защиты глаз".По словам исследователей, механизм образования узелков до конца не известен, хотя, скорее всего, он связан с воспалением, вызванным коронавирусом. Еще одной причиной может быть неадекватный дренаж вен глаз у интубированных пациентов или больных в отделениях интенсивной терапии, которые проводят длительное время лежа на животе.Осложняющим фактором, по мнению авторов, могут быть и сопутствующие заболевания: из девяти пациентов с узелками глаз двое страдали диабетом, шесть — ожирением и двое — гипертонией.Ученые планируют продолжить магнитно-резонансные наблюдения за выжившими пациентами, чтобы контролировать динамику узелков и выяснить, несут ли они какие-либо клинические последствия, такие как потеря или нарушение поля зрения.В настоящий момент авторы проводят МРТ-обследования новых пациентов с тяжелой формой COVID-19 из второй и третьей волн пандемии, а также приступили к изучению офтальмологических осложнений у пациентов средней степени тяжести.
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html
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коронавирус covid-19, здоровье, франция

Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19

18:00 16.02.2021 (обновлено: 22:15 16.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov / Вирусный конъюнктивит при COVID-19
Вирусный конъюнктивит при COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Ivtorov /
Вирусный конъюнктивит при COVID-19
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Результаты ретроспективного мультицентрового исследования опубликовали в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.
Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь легкие, известно, что эта инфекция вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.
Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга.
У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.
"Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ", — приводятся в пресс-релизе RSNA слова ведущего автора исследования, доктора медицины Огюстина Леклера (Augustin Lecler), доцента Парижского университета и нейрорадиолога из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже.
Восемь из девяти пациентов с выявленными изменениями на момент проведения исследования находились в отделении интенсивной терапии по поводу COVID-19. Доктор Леклер отметил, что серьезные проблемы с глазами могут в значительной степени остаться незамеченными в клинике, поскольку в отделениях интенсивной терапии уделяют внимание более тяжелым, опасным для жизни состояниям.
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Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19. В клинической практике этот скрининг может включать специальное исследование с помощью МРТ с высоким разрешением на предмет выявления узелков, а также фундоскопию — метод, при котором используются увеличительные линзы и свет для проверки внутренней части глаза, а также оптическую когерентную томографию — неинвазивный тест, позволяющий получить трехмерное изображение структуры глаза.
"Наше исследование выступает за скрининг всех пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии с тяжелой формой COVID-19, — говорит Леклер. — Мы считаем, что эти пациенты должны получать специальное лечение и средства защиты глаз".
По словам исследователей, механизм образования узелков до конца не известен, хотя, скорее всего, он связан с воспалением, вызванным коронавирусом. Еще одной причиной может быть неадекватный дренаж вен глаз у интубированных пациентов или больных в отделениях интенсивной терапии, которые проводят длительное время лежа на животе.
Осложняющим фактором, по мнению авторов, могут быть и сопутствующие заболевания: из девяти пациентов с узелками глаз двое страдали диабетом, шесть — ожирением и двое — гипертонией.
Ученые планируют продолжить магнитно-резонансные наблюдения за выжившими пациентами, чтобы контролировать динамику узелков и выяснить, несут ли они какие-либо клинические последствия, такие как потеря или нарушение поля зрения.
В настоящий момент авторы проводят МРТ-обследования новых пациентов с тяжелой формой COVID-19 из второй и третьей волн пандемии, а также приступили к изучению офтальмологических осложнений у пациентов средней степени тяжести.
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