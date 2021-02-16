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В Чехии назвали COVID-19 "биологическим оружием Китая" во время проповеди
В Чехии назвали COVID-19 "биологическим оружием Китая" во время проповеди
Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука во время проповеди в соборе святого Вита в Пражском Граде назвал коронавирус "биологическим оружием" Китая, сообщил во... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T23:56
2021-02-16T23:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука во время проповеди в соборе святого Вита в Пражском Граде назвал коронавирус "биологическим оружием" Китая, сообщил во вторник пражский телеканал CNN Prima News.С заявлением архиепископа выразили резкое несогласие некоторые ведущие чешские медэксперты, в частности, известный иммунолог Вацлав Горейши.По словам ученого, те люди, которые считают, что коронавирус был создан искусственно, говорят об этом только по политическому или идеологическому поводу.
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коронавирус covid-19, китай, прага, в мире

В Чехии назвали COVID-19 "биологическим оружием Китая" во время проповеди

23:56 16.02.2021 (обновлено: 23:58 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука во время проповеди в соборе святого Вита в Пражском Граде назвал коронавирус "биологическим оружием" Китая, сообщил во вторник пражский телеканал CNN Prima News.

"Сейчас, в нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия. В этом убеждены все военные специалисты во всем мире, но они или боятся это сказать, или не смеют… Но для христиан эта ситуация подобна предшествующим. Мы должны преодолеть границу смерти. Точно так же, как после рождения мы попадаем в объятья матери, так и здесь попадем в Божьи объятья", - сказал Дука.

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23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
С заявлением архиепископа выразили резкое несогласие некоторые ведущие чешские медэксперты, в частности, известный иммунолог Вацлав Горейши.

"То, что я услышал (заявление Дуки – ред.), является попросту скандальным. Господин кардинал становится распространителем фальшивых сообщений. Я тоже католик… и мне неловко, что нашу церковь возглавляет такой человек", - заявил Горейши телеканалу CNN Prima News.

По словам ученого, те люди, которые считают, что коронавирус был создан искусственно, говорят об этом только по политическому или идеологическому поводу.
 
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