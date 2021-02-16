В Чехии назвали COVID-19 "биологическим оружием Китая" во время проповеди

"Сейчас, в нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия. В этом убеждены все военные специалисты во всем мире, но они или боятся это сказать, или не смеют… Но для христиан эта ситуация подобна предшествующим. Мы должны преодолеть границу смерти. Точно так же, как после рождения мы попадаем в объятья матери, так и здесь попадем в Божьи объятья", - сказал Дука.