В Чехии назвали COVID-19 "биологическим оружием Китая" во время проповеди
23:56 16.02.2021 (обновлено: 23:58 16.02.2021)
ПРАГА, 16 фев – РИА Новости. Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука во время проповеди в соборе святого Вита в Пражском Граде назвал коронавирус "биологическим оружием" Китая, сообщил во вторник пражский телеканал CNN Prima News.
"Сейчас, в нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия. В этом убеждены все военные специалисты во всем мире, но они или боятся это сказать, или не смеют… Но для христиан эта ситуация подобна предшествующим. Мы должны преодолеть границу смерти. Точно так же, как после рождения мы попадаем в объятья матери, так и здесь попадем в Божьи объятья", - сказал Дука.
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С заявлением архиепископа выразили резкое несогласие некоторые ведущие чешские медэксперты, в частности, известный иммунолог Вацлав Горейши.
"То, что я услышал (заявление Дуки – ред.), является попросту скандальным. Господин кардинал становится распространителем фальшивых сообщений. Я тоже католик… и мне неловко, что нашу церковь возглавляет такой человек", - заявил Горейши телеканалу CNN Prima News.
По словам ученого, те люди, которые считают, что коронавирус был создан искусственно, говорят об этом только по политическому или идеологическому поводу.