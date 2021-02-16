https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597758841.html

В ВОЗ допустили третью волну COVID-19

В ВОЗ допустили третью волну COVID-19

Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть "от поведения людей", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:04

2021-02-16T21:04

2021-02-16T21:37

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть "от поведения людей", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом она не стала давать прогноз, когда закончится пандемия коронавируса.По словам представителя ВОЗ, об этом можно будет говорить, когда "число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога", а нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусом не будет мешать ее нормальной работе.Как заявляла на минувшей неделе замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, рост числа заражений коронавирусом возможен весной. По ее словам, респираторные вирусы активно себя ведут, когда температура находится в диапазоне от нуля до плюс пяти — плюс десяти градусов и при практически стопроцентной влажности.

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2021

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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире