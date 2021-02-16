https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597708541.html
Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов
Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов
Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:00
2021-02-16T19:00
2021-02-16T19:00
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты показали, что риск зарождения новых зоонозных коронавирусов, потенциально опасных для человека, намного выше, чем считали ранее. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Новые коронавирусы могут появиться, когда два разных штамма заражают животное одновременно, вызывая рекомбинацию вирусного генетического материала в одной клетке. В настоящее время ученые считают, что SARS-CoV-2 возник в результате такой гомологичной рекомбинации различных штаммов коронавирусов летучих мышей, и затем был перенесен на человека через промежуточного хозяина, выступавшего в качестве резервуара. Таким промежуточным хозяином, вероятно, был один из видов панголинов.Выяснить точно, где зародился новый коронавирус и какой путь прошел, практически невозможно до тех пор, пока он не вызовет очередную вспышку инфекции в человеческой популяции. Для того, чтобы хоть как-то спрогнозировать вероятные пути возникновения новых патогенов, исследователи из Ливерпульского университета во главе с Майей Варде (Maya Wardeh) из Института инфекций решили выяснить, насколько разные млекопитающие восприимчивы к разным коронавирусам. Такая информация, по мнению авторов, необходима для понимания того, где может произойти рекомбинация и образование новых штаммов коронавируса.Используя подход машинного обучения, они проанализировали взаимосвязи между 411 штаммами коронавируса и 876 потенциальными хозяевами и определили, какие виды млекопитающих с наибольшей вероятностью будут коинфицированы и, следовательно, станут потенциальными хозяевами новых коронавирусов.Анализ показал, что существует как минимум в 11 раз больше ассоциаций между видами млекопитающих и штаммами коронавируса, чем до сих пор демонстрировали эмпирические наблюдения, и примерно в 40 раз больше видов млекопитающих с четырьмя и более штаммами коронавируса, чем считали ранее. Например, азиатская пальмовая цивета и большая подковообразная летучая мышь предположительно служат хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.Авторы также идентифицировали виды животных, в которых может происходить рекомбинация SARS-CoV-2 с образованием новых штаммов, и их оказалось в 30 раз больше, чем было известно до сих пор. Выявленные потенциальные хозяева новых коронавирусов включают как виды, причастные к предыдущим вспышкам — летучие мыши, пальмовые циветы и панголины, так и новых кандидатов, таких как кошки, ежи и кролики.Исследователи признают, что их результаты основаны на ограниченных данных о геномах коронавируса и ассоциациях вирус—хозяин, и что могут существовать систематические ошибки для определенных видов животных. Однако, в любом случае они однозначно показывают, что масштаб генерации новых коронавирусов у диких и домашних животных был сильно недооценен. Выявление видов с потенциально высоким риском для генерации новых штаммов коронавируса необходимо для усиления надзора за распространением зоонозных вирусов и обеспечения системы раннего предупреждения появления новых коронавирусов в будущем, считают ученые.
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596826960.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, великобритания
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты показали, что риск зарождения новых зоонозных коронавирусов, потенциально опасных для человека, намного выше, чем считали ранее. Статья опубликована
в журнале Nature Communications.
Новые коронавирусы могут появиться, когда два разных штамма заражают животное одновременно, вызывая рекомбинацию вирусного генетического материала в одной клетке. В настоящее время ученые считают, что SARS-CoV-2 возник в результате такой гомологичной рекомбинации различных штаммов коронавирусов летучих мышей, и затем был перенесен на человека через промежуточного хозяина, выступавшего в качестве резервуара. Таким промежуточным хозяином, вероятно, был один из видов панголинов.
Выяснить точно, где зародился новый коронавирус и какой путь прошел, практически невозможно до тех пор, пока он не вызовет очередную вспышку инфекции в человеческой популяции. Для того, чтобы хоть как-то спрогнозировать вероятные пути возникновения новых патогенов, исследователи из Ливерпульского университета во главе с Майей Варде (Maya Wardeh) из Института инфекций решили выяснить, насколько разные млекопитающие восприимчивы к разным коронавирусам. Такая информация, по мнению авторов, необходима для понимания того, где может произойти рекомбинация и образование новых штаммов коронавируса.
Используя подход машинного обучения, они проанализировали взаимосвязи между 411 штаммами коронавируса и 876 потенциальными хозяевами и определили, какие виды млекопитающих с наибольшей вероятностью будут коинфицированы и, следовательно, станут потенциальными хозяевами новых коронавирусов.
Анализ показал, что существует как минимум в 11 раз больше ассоциаций между видами млекопитающих и штаммами коронавируса, чем до сих пор демонстрировали эмпирические наблюдения, и примерно в 40 раз больше видов млекопитающих с четырьмя и более штаммами коронавируса, чем считали ранее. Например, азиатская пальмовая цивета и большая подковообразная летучая мышь предположительно служат хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.
Авторы также идентифицировали виды животных, в которых может происходить рекомбинация SARS-CoV-2 с образованием новых штаммов, и их оказалось в 30 раз больше, чем было известно до сих пор. Выявленные потенциальные хозяева новых коронавирусов включают как виды, причастные к предыдущим вспышкам — летучие мыши, пальмовые циветы и панголины, так и новых кандидатов, таких как кошки, ежи и кролики.
Исследователи признают, что их результаты основаны на ограниченных данных о геномах коронавируса и ассоциациях вирус—хозяин, и что могут существовать систематические ошибки для определенных видов животных. Однако, в любом случае они однозначно показывают, что масштаб генерации новых коронавирусов у диких и домашних животных был сильно недооценен. Выявление видов с потенциально высоким риском для генерации новых штаммов коронавируса необходимо для усиления надзора за распространением зоонозных вирусов и обеспечения системы раннего предупреждения появления новых коронавирусов в будущем, считают ученые.