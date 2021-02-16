Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597708541.html
Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов
Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов
Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:00
2021-02-16T19:00
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574879995_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_caec248bb1437e0623594a10c0b85a5f.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты показали, что риск зарождения новых зоонозных коронавирусов, потенциально опасных для человека, намного выше, чем считали ранее. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Новые коронавирусы могут появиться, когда два разных штамма заражают животное одновременно, вызывая рекомбинацию вирусного генетического материала в одной клетке. В настоящее время ученые считают, что SARS-CoV-2 возник в результате такой гомологичной рекомбинации различных штаммов коронавирусов летучих мышей, и затем был перенесен на человека через промежуточного хозяина, выступавшего в качестве резервуара. Таким промежуточным хозяином, вероятно, был один из видов панголинов.Выяснить точно, где зародился новый коронавирус и какой путь прошел, практически невозможно до тех пор, пока он не вызовет очередную вспышку инфекции в человеческой популяции. Для того, чтобы хоть как-то спрогнозировать вероятные пути возникновения новых патогенов, исследователи из Ливерпульского университета во главе с Майей Варде (Maya Wardeh) из Института инфекций решили выяснить, насколько разные млекопитающие восприимчивы к разным коронавирусам. Такая информация, по мнению авторов, необходима для понимания того, где может произойти рекомбинация и образование новых штаммов коронавируса.Используя подход машинного обучения, они проанализировали взаимосвязи между 411 штаммами коронавируса и 876 потенциальными хозяевами и определили, какие виды млекопитающих с наибольшей вероятностью будут коинфицированы и, следовательно, станут потенциальными хозяевами новых коронавирусов.Анализ показал, что существует как минимум в 11 раз больше ассоциаций между видами млекопитающих и штаммами коронавируса, чем до сих пор демонстрировали эмпирические наблюдения, и примерно в 40 раз больше видов млекопитающих с четырьмя и более штаммами коронавируса, чем считали ранее. Например, азиатская пальмовая цивета и большая подковообразная летучая мышь предположительно служат хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.Авторы также идентифицировали виды животных, в которых может происходить рекомбинация SARS-CoV-2 с образованием новых штаммов, и их оказалось в 30 раз больше, чем было известно до сих пор. Выявленные потенциальные хозяева новых коронавирусов включают как виды, причастные к предыдущим вспышкам — летучие мыши, пальмовые циветы и панголины, так и новых кандидатов, таких как кошки, ежи и кролики.Исследователи признают, что их результаты основаны на ограниченных данных о геномах коронавируса и ассоциациях вирус—хозяин, и что могут существовать систематические ошибки для определенных видов животных. Однако, в любом случае они однозначно показывают, что масштаб генерации новых коронавирусов у диких и домашних животных был сильно недооценен. Выявление видов с потенциально высоким риском для генерации новых штаммов коронавируса необходимо для усиления надзора за распространением зоонозных вирусов и обеспечения системы раннего предупреждения появления новых коронавирусов в будущем, считают ученые.
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596826960.html
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574879995_234:0:1314:810_1920x0_80_0_0_475f4432c40e11a6a8845a0718f311c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, великобритания

Ученые предсказали высокую вероятность появления новых коронавирусов

19:00 16.02.2021
 
© Rensselaer Polytechnic InstituteКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Rensselaer Polytechnic Institute
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Британские ученые использовали подход машинного обучения для оценки количества различных разновидностей коронавирусов и их комбинаций у животных. Результаты показали, что риск зарождения новых зоонозных коронавирусов, потенциально опасных для человека, намного выше, чем считали ранее. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
Новые коронавирусы могут появиться, когда два разных штамма заражают животное одновременно, вызывая рекомбинацию вирусного генетического материала в одной клетке. В настоящее время ученые считают, что SARS-CoV-2 возник в результате такой гомологичной рекомбинации различных штаммов коронавирусов летучих мышей, и затем был перенесен на человека через промежуточного хозяина, выступавшего в качестве резервуара. Таким промежуточным хозяином, вероятно, был один из видов панголинов.
Выяснить точно, где зародился новый коронавирус и какой путь прошел, практически невозможно до тех пор, пока он не вызовет очередную вспышку инфекции в человеческой популяции. Для того, чтобы хоть как-то спрогнозировать вероятные пути возникновения новых патогенов, исследователи из Ливерпульского университета во главе с Майей Варде (Maya Wardeh) из Института инфекций решили выяснить, насколько разные млекопитающие восприимчивы к разным коронавирусам. Такая информация, по мнению авторов, необходима для понимания того, где может произойти рекомбинация и образование новых штаммов коронавируса.
Используя подход машинного обучения, они проанализировали взаимосвязи между 411 штаммами коронавируса и 876 потенциальными хозяевами и определили, какие виды млекопитающих с наибольшей вероятностью будут коинфицированы и, следовательно, станут потенциальными хозяевами новых коронавирусов.
Летучие мыши во время спячки - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:33Наука
У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
Анализ показал, что существует как минимум в 11 раз больше ассоциаций между видами млекопитающих и штаммами коронавируса, чем до сих пор демонстрировали эмпирические наблюдения, и примерно в 40 раз больше видов млекопитающих с четырьмя и более штаммами коронавируса, чем считали ранее. Например, азиатская пальмовая цивета и большая подковообразная летучая мышь предположительно служат хозяевами для 32 и 68 различных коронавирусов соответственно.
Авторы также идентифицировали виды животных, в которых может происходить рекомбинация SARS-CoV-2 с образованием новых штаммов, и их оказалось в 30 раз больше, чем было известно до сих пор. Выявленные потенциальные хозяева новых коронавирусов включают как виды, причастные к предыдущим вспышкам — летучие мыши, пальмовые циветы и панголины, так и новых кандидатов, таких как кошки, ежи и кролики.
Исследователи признают, что их результаты основаны на ограниченных данных о геномах коронавируса и ассоциациях вирус—хозяин, и что могут существовать систематические ошибки для определенных видов животных. Однако, в любом случае они однозначно показывают, что масштаб генерации новых коронавирусов у диких и домашних животных был сильно недооценен. Выявление видов с потенциально высоким риском для генерации новых штаммов коронавируса необходимо для усиления надзора за распространением зоонозных вирусов и обеспечения системы раннего предупреждения появления новых коронавирусов в будущем, считают ученые.
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:35Наука
Ученые предупредили об опасности новых штаммов коронавируса
 
НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния