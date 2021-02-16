https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597695418.html

В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 52 тысячи, была зафиксирована почти тысяча летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:55

2021-02-16T14:55

2021-02-16T14:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 52 тысячи, была зафиксирована почти тысяча летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие сутки медики зарегистрировали 52 685 новых случаев заражения коронавирусом и 985 летальных случаев.Согласно информации университета, в общей сложности в США COVID-19 заболели более 27,6 миллиона человек, скончались более 486 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sputnik-1596178898.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире