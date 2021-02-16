В России выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября
11:04 16.02.2021 (обновлено: 11:38 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России впервые с 10 октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Всего зарегистрировали 13 233 инфицированных, у десятой части из них (1312 человек) заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 459 человек, выписались из больниц — 17 627.
Заразившихся выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего новых случаев в Москве — 1409 (накануне сообщалось о 1818), Санкт-Петербурге — 1082, Подмосковье — 643, Нижегородской области — 416, Воронежской — 358, Ростовской — 332, Самарской — 297, Челябинской — 259, Пермском крае — 253 и Иркутской области — 246.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там за сутки заразился один человек. В Туве два новых случая, в Еврейской автономной области — три, а в Горном Алтае — четыре.
Накануне сообщалось о 14 207 новых случаях. Темп прироста снизился до 0,32 процента. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 099 323. Умерли за это время 80 979 человек, вылечились — 3 624 663.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.