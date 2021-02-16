https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597648236.html

В России выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября

В России выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с октября

За минувшие сутки в России впервые с 10 октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:04

2021-02-16T11:04

2021-02-16T11:38

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России впервые с 10 октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Всего зарегистрировали 13 233 инфицированных, у десятой части из них (1312 человек) заболевание протекает без симптомов. Умерли за сутки 459 человек, выписались из больниц — 17 627.Заразившихся выявили в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего новых случаев в Москве — 1409 (накануне сообщалось о 1818), Санкт-Петербурге — 1082, Подмосковье — 643, Нижегородской области — 416, Воронежской — 358, Ростовской — 332, Самарской — 297, Челябинской — 259, Пермском крае — 253 и Иркутской области — 246.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там за сутки заразился один человек. В Туве два новых случая, в Еврейской автономной области — три, а в Горном Алтае — четыре.Накануне сообщалось о 14 207 новых случаях. Темп прироста снизился до 0,32 процента. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 099 323. Умерли за это время 80 979 человек, вылечились — 3 624 663.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/koronavirus-1597627106.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество