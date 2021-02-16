https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597648046.html

В Москве выявили 1409 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1409 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 409, Санкт-Петербурге - 1 082, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:02

2021-02-16T11:02

2021-02-16T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 409, Санкт-Петербурге - 1 082, Подмосковье - 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 3, Туве - 2, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597595382.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество