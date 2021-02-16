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В России за сутки умерли 459 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 459 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 459 смертей с COVID-19, 60 из них в Москве, общее число смертей выросло до 80 979, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:02
2021-02-16T11:02
2021-02-16T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 459 смертей с COVID-19, 60 из них в Москве, общее число смертей выросло до 80 979, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 459 смертей... За весь период по России умерло 80 979 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 48, Подмосковье - 32. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 464.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество