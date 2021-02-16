https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597647936.html

В России за сутки умерли 459 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 459 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 459 смертей с COVID-19, 60 из них в Москве, общее число смертей выросло до 80 979, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:02

2021-02-16T11:02

2021-02-16T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 459 смертей с COVID-19, 60 из них в Москве, общее число смертей выросло до 80 979, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 459 смертей... За весь период по России умерло 80 979 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 48, Подмосковье - 32. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 464.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество