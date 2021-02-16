https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597647636.html
В России за сутки 17 627 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 627 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 17 627 человек после COVID-19, за все время - 3 624 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:01
2021-02-16T11:01
2021-02-16T11:01
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коронавирус в россии
россия
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общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 627 человек после COVID-19, за все время - 3 624 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписан 2931 человек, в Москве - 2062, в Подмосковье - 864.
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597645462.html
россия
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество