Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597647636.html
В России за сутки 17 627 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 627 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 17 627 человек после COVID-19, за все время - 3 624 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:01
2021-02-16T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1483_1920x0_80_0_0_cf5551c444b3f3ba44f68ec88e155ad2.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 627 человек после COVID-19, за все время - 3 624 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписан 2931 человек, в Москве - 2062, в Подмосковье - 864.
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597645462.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1977_1920x0_80_0_0_5140b018777cf9c8e8da6ad42517d5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 17 627 человек выздоровели от COVID-19

11:01 16.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 17 627 человек после COVID-19, за все время - 3 624 663, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 627 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 624 663", - говорится в сообщении.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
10:50Распространение коронавируса
Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписан 2931 человек, в Москве - 2062, в Подмосковье - 864.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
Лента новостейМолния