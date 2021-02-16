https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597619992.html

Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19

Власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых, заявил на пресс-конференции губернатор штата... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T05:13

2021-02-16T05:13

2021-02-16T07:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 16 фев – РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.Ранее издание Politico сообщило, что республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки Куомо в связи с информацией о том, что он якобы препятствовал разглашению данных о летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых.Он напомнил, что в домах престарелых самая уязвимая категория населения. "По всей стране 36% смертей от коронавируса приходятся на дома престарелых", - указал губернатор. Нью-Йорк, по его словам, занимает 34 место из 50 штатов по процентному соотношению смертей в домах престарелых к общему числу летальных исходов."Если вы посмотрите на уровень смертности в домах престарелых в целом весной и во время второй вспышки осенью-зимой – уровень смертности один и тот же", - заявил он.Губернатор заверил, что для спасения людей было сделано все возможное.Куомо отметил, что властям штата следовало предоставлять как можно больше информации как можно скорее. Он подчеркнул, что отсутствием информации воспользовались СМИ и политические оппоненты. Задержка с публикацией сведений дала основания для распространения скепсиса, теорий заговора, что "углубило заблуждение".Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза в ходе видеоконференции извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о летальных случаях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация Куомо отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как "примерно в это же время" бывший президент США Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя летальности в домах престарелых и дал указание министерству юстиции провести соответствующие проверки. При этом, как напоминает издание Politico, мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.

нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нью-йорк (штат), сша, в мире