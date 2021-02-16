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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597616770.html
В десяти странах обнаружили новый штамм коронавируса
В десяти странах обнаружили новый штамм коронавируса
В Великобритании и других странах выявили еще один штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:11
2021-02-16T12:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Великобритании и других странах выявили еще один штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.В Великобритании специалисты зафиксировали не менее 32 случаев заражения этим вариантом SARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять соответственно. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.Как отмечает издание, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.В середине декабря в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что он распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что эта мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна. В понедельник ученые предварительно подтвердили эти данные.За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В десяти странах обнаружили новый штамм коронавируса

02:11 16.02.2021 (обновлено: 12:20 16.02.2021)
 
© REUTERS / Hannah McKayМедицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания
Медицинские работники доставили пациента в одну из больниц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© REUTERS / Hannah McKay
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Великобритании и других странах выявили еще один штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
В Великобритании специалисты зафиксировали не менее 32 случаев заражения этим вариантом SARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять соответственно. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Как отмечает издание, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций".
В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 14:35Наука
Ученые предупредили об опасности новых штаммов коронавируса
В середине декабря в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что он распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что эта мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна. В понедельник ученые предварительно подтвердили эти данные.
За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.
В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
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