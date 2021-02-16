https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597616770.html

В десяти странах обнаружили новый штамм коронавируса

В десяти странах обнаружили новый штамм коронавируса

В Великобритании и других странах выявили еще один штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:11

2021-02-16T02:11

2021-02-16T12:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Великобритании и других странах выявили еще один штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщает Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.В Великобритании специалисты зафиксировали не менее 32 случаев заражения этим вариантом SARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять соответственно. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.Как отмечает издание, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.В середине декабря в Великобритании обнаружили новый штамм SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что он распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что эта мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна. В понедельник ученые предварительно подтвердили эти данные.За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире