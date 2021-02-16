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Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:03
2021-02-16T04:03
россия
японское море
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.Также практические задачи в море - каждый в своём секторе полигона - решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-миллметров по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.К-2 - это подготовка корабля к использованию по предназначению. В рамках отработки курсовой задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части корабля выполнять в море поставленные задачи, вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.
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россия, японское море, безопасность

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море

04:03 16.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковКорабль ТОФ "Адмирал Трибуц"
Корабль ТОФ Адмирал Трибуц - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.
"В заливе Петра Великого экипаж БПК "Адмирал Трибуц" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости", - говорится в сообщении.
Также практические задачи в море - каждый в своём секторе полигона - решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.
Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-миллметров по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.
К-2 - это подготовка корабля к использованию по предназначению. В рамках отработки курсовой задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части корабля выполнять в море поставленные задачи, вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.
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