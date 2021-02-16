https://ria.ru/20210216/korabl-1597618463.html

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:03

2021-02-16T04:03

2021-02-16T04:03

россия

японское море

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.Также практические задачи в море - каждый в своём секторе полигона - решали три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-миллметров по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.К-2 - это подготовка корабля к использованию по предназначению. В рамках отработки курсовой задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части корабля выполнять в море поставленные задачи, вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

https://ria.ru/20200726/1574939170.html

россия

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, японское море, безопасность