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В театре "Ромэн" 18 февраля пройдет премьера концерта "Дрома ромэн"
В театре "Ромэн" 18 февраля пройдет премьера концерта "Дрома ромэн"
В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" 18 февраля состоится премьера сезона - концерт "Дрома ромэн" (12+) в постановке режиссёра Николая РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:49
2021-02-16T17:09
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МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба театра "Ромэн". В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" 18 февраля состоится премьера сезона - концерт "Дрома ромэн" (12+) в постановке режиссёра Николая Лекарева младшего."Дрома ромэн" в переводе означает "дороги цыган".Зрители отправятся в головокружительное музыкальное путешествие. Несмотря на гонения и скитания по всему миру, цыгане сохранили не только свою самобытность, но и оставили яркий незабываемый след в музыкальной культуре разных стран. Захватывающие ритмы, страстные песни и темпераментные танцы: "Вербункош", "Били дэнс", "Фламенко", "Джаз – мануш". Уникальные традиции цыганской музыкальной культуры будут тонко вплетены в ритм XXI века. Новое звучание знакомых мелодий в современных аранжировках. Музыкальные и хореографические направления, пользующиеся популярностью во всем мире. Колористика сценографии и удивительная гармония цвета, в которой блестящие, черные и неоновые тона костюмов в сочетании со светом создают впечатление великолепного сияния, непременно подарят праздничное настроение и калейдоскоп волшебных эмоций!Режиссёр-постановщик, аранжировщик, музыкальный руководитель проекта — Николай Лекарев мл.Художник-постановщик — Анастасия РоманцоваХудожники по свету — Анастасия Романцова, Олег КозловХудожник по костюмам — Мария МанюкХореография — Анжела Лекарева, Артур БогдановСпектакли пройдут 18,19,20 февраля в 19:00, а также 28 февраля в 18:00. Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект, 32/2. Сайт театра: https://teatr-romen.ru Аккредитация и дополнительная информация:Анна Попова, пресс-служба театра "Ромэн"+7 (495) 614-80-70, +7 (903) 222-36-39, pr@teatr-romen.ru Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы

В театре "Ромэн" 18 февраля пройдет премьера концерта "Дрома ромэн"

16:49 16.02.2021 (обновлено: 17:09 16.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"Концерт "Дрома ромэн"
Концерт Дрома ромэн - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба театра "Ромэн". В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" 18 февраля состоится премьера сезона - концерт "Дрома ромэн" (12+) в постановке режиссёра Николая Лекарева младшего.
"Дрома ромэн" в переводе означает "дороги цыган".
Зрители отправятся в головокружительное музыкальное путешествие. Несмотря на гонения и скитания по всему миру, цыгане сохранили не только свою самобытность, но и оставили яркий незабываемый след в музыкальной культуре разных стран. Захватывающие ритмы, страстные песни и темпераментные танцы: "Вербункош", "Били дэнс", "Фламенко", "Джаз – мануш".
Уникальные традиции цыганской музыкальной культуры будут тонко вплетены в ритм XXI века. Новое звучание знакомых мелодий в современных аранжировках. Музыкальные и хореографические направления, пользующиеся популярностью во всем мире. Колористика сценографии и удивительная гармония цвета, в которой блестящие, черные и неоновые тона костюмов в сочетании со светом создают впечатление великолепного сияния, непременно подарят праздничное настроение и калейдоскоп волшебных эмоций!
Режиссёр-постановщик, аранжировщик, музыкальный руководитель проекта — Николай Лекарев мл.
Художник-постановщик — Анастасия Романцова
Художники по свету — Анастасия Романцова, Олег Козлов
Художник по костюмам — Мария Манюк
Хореография — Анжела Лекарева, Артур Богданов
Спектакли пройдут 18,19,20 февраля в 19:00, а также 28 февраля в 18:00.
Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект, 32/2. Сайт театра: https://teatr-romen.ru
Аккредитация и дополнительная информация:
Анна Попова, пресс-служба театра "Ромэн"
+7 (495) 614-80-70, +7 (903) 222-36-39, pr@teatr-romen.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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