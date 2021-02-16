https://ria.ru/20210216/kontsert-1597719432.html

В театре "Ромэн" 18 февраля пройдет премьера концерта "Дрома ромэн"

В театре "Ромэн" 18 февраля пройдет премьера концерта "Дрома ромэн"

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" 18 февраля состоится премьера сезона - концерт "Дрома ромэн" (12+) в постановке режиссёра Николая РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:49

2021-02-16T16:49

2021-02-16T17:09

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МОСКВА, 16 фев — Пресс-служба театра "Ромэн". В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" 18 февраля состоится премьера сезона - концерт "Дрома ромэн" (12+) в постановке режиссёра Николая Лекарева младшего."Дрома ромэн" в переводе означает "дороги цыган".Зрители отправятся в головокружительное музыкальное путешествие. Несмотря на гонения и скитания по всему миру, цыгане сохранили не только свою самобытность, но и оставили яркий незабываемый след в музыкальной культуре разных стран. Захватывающие ритмы, страстные песни и темпераментные танцы: "Вербункош", "Били дэнс", "Фламенко", "Джаз – мануш". Уникальные традиции цыганской музыкальной культуры будут тонко вплетены в ритм XXI века. Новое звучание знакомых мелодий в современных аранжировках. Музыкальные и хореографические направления, пользующиеся популярностью во всем мире. Колористика сценографии и удивительная гармония цвета, в которой блестящие, черные и неоновые тона костюмов в сочетании со светом создают впечатление великолепного сияния, непременно подарят праздничное настроение и калейдоскоп волшебных эмоций!Режиссёр-постановщик, аранжировщик, музыкальный руководитель проекта — Николай Лекарев мл.Художник-постановщик — Анастасия РоманцоваХудожники по свету — Анастасия Романцова, Олег КозловХудожник по костюмам — Мария МанюкХореография — Анжела Лекарева, Артур БогдановСпектакли пройдут 18,19,20 февраля в 19:00, а также 28 февраля в 18:00. Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект, 32/2. Сайт театра: https://teatr-romen.ru Аккредитация и дополнительная информация:Анна Попова, пресс-служба театра "Ромэн"+7 (495) 614-80-70, +7 (903) 222-36-39, pr@teatr-romen.ru Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы