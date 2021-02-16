https://ria.ru/20210216/kong-1597577373.html

Выяснилось, что в "Годзилле против Конга" ящерица может победить гориллу

Выяснилось, что в "Годзилле против Конга" ящерица может победить гориллу

В твиттер-аккаунте студии Legendary разместили новый тизер предстоящего блокбастера "Годзилла против Конга". В ролике раскрывают некоторые подробности сюжета. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:58

2021-02-16T02:58

2021-02-16T02:58

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В твиттер-аккаунте студии Legendary разместили новый тизер предстоящего блокбастера "Годзилла против Конга". В ролике раскрывают некоторые подробности сюжета. Если в первом трейлере, опубликованном в конце января, зрители увидели, что Конг явно побеждает Годзиллу в эпических битвах, то в представленном видео все происходит наоборот. Теперь огромная горилла становится аутсайдером, поскольку почему-то не может противостоять мощным ударам разъяренной ящерицы, а в какой-то момент даже чуть не тонет. Таким образом создатели картины уравняли шансы обоих монстров и еще больше озадачили зрителей вопросом: кто же победит в этой войне, и почему она вообще началась между гориллой и ящерицей?В российский прокат новый проект выходит 25 марта, а 26 состоится его премьера на стриминговом сервисе HBO Max.Проект станет четвертым фильмом про Годзиллу в Голливуде. Впервые гигантские ящер и обезьяна встретились на экране в фантастическом японском фильме "Кинг-Конг против Годзиллы" 1962 года. Режиссер блокбастера — Адам Вингард. В главных ролях Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес и другие.

https://ria.ru/20201214/film-1588824695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинг-конг, милли бобби браун, hbo, кино и сериалы, новости культуры