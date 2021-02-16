Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/kompensatsiya-1597625437.html
Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24
Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24
Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:23
2021-02-16T12:30
ан-24
ангара (авиакомпания)
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155596/13/1555961330_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_46423764d682eeff4602cf311f663436.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.Тогда самолет иркутской авиакомпании "Ангара" совершил в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик, среди 43 пассажиров жертв не было.Один из пострадавших обратился в суд с требованием взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По его словам, он получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге, так что ему пришлось долго лечиться и перенести операцию. В суде истец рассказал, что его беспокоит поврежденная нога и он не может, как прежде, работать водителем, притом что у него на иждивении двое детей 17 и девяти лет. Вдобавок ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого."Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Исковые требования К. к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", — сообщила пресс-служба суда.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/13/1555961330_164:0:1117:715_1920x0_80_0_0_f6db984577e30066cacf93e016913978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ан-24, ангара (авиакомпания), улан-удэ, происшествия

Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24

08:23 16.02.2021 (обновлено: 12:30 16.02.2021)
 
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Тогда самолет иркутской авиакомпании "Ангара" совершил в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик, среди 43 пассажиров жертв не было.
Один из пострадавших обратился в суд с требованием взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По его словам, он получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге, так что ему пришлось долго лечиться и перенести операцию.
В суде истец рассказал, что его беспокоит поврежденная нога и он не может, как прежде, работать водителем, притом что у него на иждивении двое детей 17 и девяти лет. Вдобавок ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого.
"Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Исковые требования К. к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", — сообщила пресс-служба суда.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 15:08
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2021 годах
 
Ан-24Ангара (авиакомпания)Улан-УдэПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
13:36Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
Лента новостейМолния