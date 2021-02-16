https://ria.ru/20210216/kompensatsiya-1597625437.html
Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24
Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24
Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:23
2021-02-16T08:23
2021-02-16T12:30
ан-24
ангара (авиакомпания)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.Тогда самолет иркутской авиакомпании "Ангара" совершил в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик, среди 43 пассажиров жертв не было.Один из пострадавших обратился в суд с требованием взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По его словам, он получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге, так что ему пришлось долго лечиться и перенести операцию. В суде истец рассказал, что его беспокоит поврежденная нога и он не может, как прежде, работать водителем, притом что у него на иждивении двое детей 17 и девяти лет. Вдобавок ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого."Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Исковые требования К. к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", — сообщила пресс-служба суда.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html
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ан-24, ангара (авиакомпания), улан-удэ, происшествия
КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости.
Суд в Улан-Удэ
обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему при инциденте с Ан-24
в июне 2019 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Тогда самолет иркутской авиакомпании "Ангара" совершил в аэропорту Нижнеангарска аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик, среди 43 пассажиров жертв не было.
Один из пострадавших обратился в суд с требованием взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По его словам, он получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге, так что ему пришлось долго лечиться и перенести операцию.
В суде истец рассказал, что его беспокоит поврежденная нога и он не может, как прежде, работать водителем, притом что у него на иждивении двое детей 17 и девяти лет. Вдобавок ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого.
"Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Исковые требования К. к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", — сообщила пресс-служба суда.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.