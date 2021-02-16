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Гейтс назвал единственный способ сохранить климат
Гейтс назвал единственный способ сохранить климат
Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:25
2021-02-16T15:25
microsoft corporation
магатэ
билл гейтс
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в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии во вторник.Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта). Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.
https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html
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microsoft corporation, магатэ, билл гейтс, австралия, в мире

Гейтс назвал единственный способ сохранить климат

15:25 16.02.2021
 
© AP Photo / Nati HarnikОснователь компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Nati Harnik
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии во вторник.
Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.
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"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии - в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25% генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез - это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", - сказал Гейтс.

Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.
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По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта). Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.
 
Microsoft CorporationМАГАТЭБилл ГейтсАвстралияВ мире
 
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