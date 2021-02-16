https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html

Гейтс назвал единственный способ сохранить климат

Гейтс назвал единственный способ сохранить климат

Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:25

2021-02-16T15:25

2021-02-16T15:25

microsoft corporation

магатэ

билл гейтс

австралия

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Солнечная и ветровая энергетика пока не способны быть бесперебойным источником энергии, эту функцию, а также сохранение климата сможет на себя взять только атомная энергетика, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии во вторник.Гейтс заявил, что самая большая трудность для человечества - достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что человечество прекратит увеличивать объем парниковых газов в атмосфере, а значит, сведет на нет свое негативное влияние на климат. Основные выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа.Он также пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей в принятии этой технологии.По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире до 930 гигаватт к 2050 году (сейчас этот показатель составляет 393 гигаватта). Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта. Согласно данным МАГАТЭ, в настоящий момент в мире эксплуатируется 443 энергетических ядерных реактора и еще 50 строятся.

https://ria.ru/20210208/ugroza-1596439167.html

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594882699.html

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microsoft corporation, магатэ, билл гейтс, австралия, в мире