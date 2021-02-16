https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597624028.html

Центробанк оценил, насколько банки готовы к кибератакам

Центробанк оценил, насколько банки готовы к кибератакам

ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T07:52

2021-02-16T07:52

2021-02-16T12:05

россия

артем сычев

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По словам Сычева, в результате киберучений ЦБ увидел, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования; было отработано взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия "банк – Банк России – другой банк"."Стало понятно, что надо дополнительно совершенствовать банкам, что нужно сделать нам. Но в целом итоги оказались в целом положительными, мы ожидали больше проблем. Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак", - подытожил Сычев.Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>

https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597621162.html

россия

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россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика