Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597624028.html
Центробанк оценил, насколько банки готовы к кибератакам
Центробанк оценил, насколько банки готовы к кибератакам
ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T07:52
2021-02-16T12:05
россия
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:137:2603:1601_1920x0_80_0_0_b406298f9875dd90ee77492299c93c71.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По словам Сычева, в результате киберучений ЦБ увидел, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования; было отработано взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия "банк – Банк России – другой банк"."Стало понятно, что надо дополнительно совершенствовать банкам, что нужно сделать нам. Но в целом итоги оказались в целом положительными, мы ожидали больше проблем. Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак", - подытожил Сычев.Читайте полный текст интервью Артема Сычева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210216/moshenniki-1597621162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_144:0:2459:1736_1920x0_80_0_0_5a430b631ade7bc6fc643186cc8ba751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк оценил, насколько банки готовы к кибератакам

07:52 16.02.2021 (обновлено: 12:05 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в конце 2020 года провел киберучения среди 22 банков, их результаты оказались лучше ожиданий, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
"Последние учения прошли в начале декабря. Со стороны банков это была исключительно добровольная история. Мы же моделировали ситуации и нападения с учётом актуальных угроз", - сказал он, отметив, что мероприятие было проведено с 22 банками.
По словам Сычева, в результате киберучений ЦБ увидел, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования; было отработано взаимодействие не просто внутри кредитной организации, а цепочка взаимодействия "банк – Банк России – другой банк".
"Стало понятно, что надо дополнительно совершенствовать банкам, что нужно сделать нам. Но в целом итоги оказались в целом положительными, мы ожидали больше проблем. Опыт показал, что банки достойно готовятся к отражению атак", - подытожил Сычев.
Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
06:34
Центробанк рассказал, почему мошенники так часто меняют схемы
 
РоссияАртем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
13:36Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
Лента новостейМолния