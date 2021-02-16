https://ria.ru/20210216/khakery-1597686646.html

Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее

Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее

Хакеры Северной Кореи пытались получить данные южнокорейских фармацевтических компаний, но разведка предотвратила взлом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:18

2021-02-16T14:18

2021-02-16T14:18

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южная корея

технологии

общество

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СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Хакеры Северной Кореи пытались получить данные южнокорейских фармацевтических компаний, но разведка предотвратила взлом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявления депутатов.По данным агентства, депутат от партии Гражданская сила Ха Гён Тхэ и секретарь парламентского комитета по делам разведки сообщил об этом во вторник после того, как выслушал соответствующий доклад от Национального агентства разведки (NIS).Он добавил, что среднее ежедневное число хакерских атак выросло на 32% по сравнению с прошлым годом. Среди них атаки на сети местных администраций, попытки достать передовые технологии, вирусные письма ключевым служащим в стране и шантаж южнокорейских компаний с помощью вирусов-вымогателей."Среди (тех, кто их проводит – ред.) есть и китайские, и российские хакеры, но главным образом северокорейские", - сообщил депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги.Также на англоязычном сайте агентства Рёнхап появилось сообщение о том, что, по информации NIS, хакеры Северной Кореи пытались получить и данные о вакцине и лечении коронавируса компании Pfizer. Никаких подробностей агентство не привело, с корейской версии его сайта сообщение было удалено.В конце ноября прошлого года NIS уже сообщало об атаках северокорейских хакеров на южнокорейских разработчиков вакцин против коронавируса. Какие именно компании были атакованы, не сообщалось, но ущерба нанесено не было, так как Национальному агентству разведки удалось остановить атаки.В настоящее время в Южной Корее одобрено проведение первой или совмещённой со второй фазы клинических исследований для восьми вакцин-кандидатов от COVID-19.

https://ria.ru/20201228/khakery-1591238123.html

https://ria.ru/20210204/khakery-1595979933.html

южная корея

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кибербезопасность, южная корея, технологии, общество, в мире