https://ria.ru/20210216/kareliya-1597646544.html
В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:56
2021-02-16T10:56
2021-02-16T11:05
медвежьегорск
происшествия
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.Авария произошла в девятом часу утра в районе Медвежьегорска.
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медвежьегорск
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медвежьегорск, происшествия