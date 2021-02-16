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В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:56
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медвежьегорск
происшествия
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.Авария произошла в девятом часу утра в районе Медвежьегорска.
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медвежьегорск, происшествия

В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

10:56 16.02.2021 (обновлено: 11:05 16.02.2021)
 
© Фото : ОПС Медгора/ВКонтактеПоследствия ДТП в Карелии
Последствия ДТП в Карелии - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : ОПС Медгора/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
Авария произошла в девятом часу утра в районе Медвежьегорска.
Дорожно-транспортное происшествие - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
04:15
В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
"По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы", - отметили в ведомстве.
 
МедвежьегорскПроисшествия
 
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