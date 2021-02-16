https://ria.ru/20210216/kareliya-1597646544.html

В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

В Карелии четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:56

2021-02-16T10:56

2021-02-16T11:05

медвежьегорск

происшествия

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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых - дети, погибли на трассе "Кола" в Карелии во вторник утром в результате столкновения лесовоза и легковушки, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.Авария произошла в девятом часу утра в районе Медвежьегорска.

https://ria.ru/20210216/dtp-1597618859.html

медвежьегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медвежьегорск, происшествия