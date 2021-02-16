В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия, заявила во вторник спикер верхней палаты Нэнси Пелоси.
"Для обеспечения нашей безопасности, нашей безопасности, нашей безопасности нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу комиссии 9/11, чтобы "расследовать и сообщить о фактах и причинах, относящихся к внутренней террористической атаке на комплекс Капитолия Соединенных Штатов 6 января 2021 года и относящихся к вмешательству в мирную передачу власти", - говорится в заявлении на ее сайте.
В частности, расследование рассмотрит обстоятельства, связанные с готовностью и реагированием полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровня, а также уровня штатов на события того дня, сказано в документе.
Пелоси также заявила об очевидной необходимости выделения дополнительного финансирования на обеспечение безопасности членов конгресса и Капитолия.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.