https://ria.ru/20210216/kapitoliy-1597613736.html

В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия

В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия

Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия, заявила во вторник... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T00:27

2021-02-16T00:27

2021-02-16T00:27

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия, заявила во вторник спикер верхней палаты Нэнси Пелоси.В частности, расследование рассмотрит обстоятельства, связанные с готовностью и реагированием полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровня, а также уровня штатов на события того дня, сказано в документе.Пелоси также заявила об очевидной необходимости выделения дополнительного финансирования на обеспечение безопасности членов конгресса и Капитолия.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/impichment-1597356165.html

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нэнси пелоси, капитолий, вашингтон (город), сша, в мире