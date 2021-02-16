https://ria.ru/20210216/izrail-1597673880.html
В Израиле снимут часть ограничений для владельцев "зеленых паспортов"
В Израиле снимут часть ограничений для владельцев "зеленых паспортов"
В Израиле с 21 февраля начнут снимать антикоронавирусные ограничения, но это коснется только вакцинированных или переболевших COVID-19 израильтян, сообщает... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:55
2021-02-16T14:55
2021-02-16T14:55
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Израиле с 21 февраля начнут снимать антикоронавирусные ограничения, но это коснется только вакцинированных или переболевших COVID-19 израильтян, сообщает министерство туризма страны.Исключительно обладателям "зеленых паспортов" разрешат посещать тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), культурные объекты и мероприятий. Этот документ потребуется и для отдыха на курортах Мертвого моря."Израиль – первая в мире страна, которая вводит "зеленый паспорт", чтобы стимулировать население пройти вакцинацию, – прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – От ее темпов и результатов зависит то, как скоро мы сможем принимать туристов со всего мира, не боясь при этом за здоровье своих граждан и путешественников".Для всех граждан страны с 22 февраля откроются магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Они будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", который предусматривает соблюдение физической дистанции, обязательное ношение масок и прием ограниченного количества посетителей.
https://ria.ru/20210205/izrail-1596118976.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, снг, израиль
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Израиле с 21 февраля начнут снимать антикоронавирусные ограничения, но это коснется только вакцинированных или переболевших COVID-19 израильтян, сообщает министерство туризма страны.
Исключительно обладателям "зеленых паспортов" разрешат посещать тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), культурные объекты и мероприятий. Этот документ потребуется и для отдыха на курортах Мертвого моря.
"Израиль – первая в мире страна, которая вводит "зеленый паспорт", чтобы стимулировать население пройти вакцинацию, – прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – От ее темпов и результатов зависит то, как скоро мы сможем принимать туристов со всего мира, не боясь при этом за здоровье своих граждан и путешественников".
Для всех граждан страны с 22 февраля откроются магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Они будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", который предусматривает соблюдение физической дистанции, обязательное ношение масок и прием ограниченного количества посетителей.