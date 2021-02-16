https://ria.ru/20210216/isk-1597749532.html

Конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия

Конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия

Председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей демократ Бенни Томпсон подал иск против экс-президента Дональда Трампа и его адвоката... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:30

2021-02-16T19:30

2021-02-16T22:01

захват капитолия в вашингтоне

руди джулиани

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей демократ Бенни Томпсон подал иск против экс-президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани за препятствование работе конгресса, сообщила во вторник поддержавшая иск Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP).Томпсон подал заявление в суд Вашингтона. Он заявляет, что Трамп, Джулиани, а также ультраправые организации "Хранители клятвы" и "Гордые парни" хотели нарушить закон о ку-клукс-клане (KKK ) 1871 года. Он запрещает препятствовать работе конгресса. Его приняли, чтобы предотвратить попытки членов ККК путем насилия и угроз помешать работе членов конгресса от южных штатов.В иске демократ утверждает, что беспорядки в Капитолии были результатом четкого плана, созданного Трампом, Джулиани и названными организациями, чтобы не позволить утвердить итоги выборов.Он подал иск против Трампа как рядового физического лица, а не бывшего президента и просит компенсацию, размер которой не уточняется. Ожидается, что иск поддержат еще ряд демократов в конгрессе.В начале января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, капитолий, дональд трамп, сша, в мире