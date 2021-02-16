Конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия
19:30 16.02.2021 (обновлено: 22:01 16.02.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей демократ Бенни Томпсон подал иск против экс-президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани за препятствование работе конгресса, сообщила во вторник поддержавшая иск Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP).
Томпсон подал заявление в суд Вашингтона. Он заявляет, что Трамп, Джулиани, а также ультраправые организации "Хранители клятвы" и "Гордые парни" хотели нарушить закон о ку-клукс-клане (KKK ) 1871 года. Он запрещает препятствовать работе конгресса. Его приняли, чтобы предотвратить попытки членов ККК путем насилия и угроз помешать работе членов конгресса от южных штатов.
В иске демократ утверждает, что беспорядки в Капитолии были результатом четкого плана, созданного Трампом, Джулиани и названными организациями, чтобы не позволить утвердить итоги выборов.
"Обвиняемые имели своей целью предотвратить и в конечном итоге задержали выполнение членами конгресса вменяемой им конституцией США обязанности по утверждению результатов голосования выборщиков, необходимого для избрания следующего президента и вице-президента", — говорится в заявлении Томпсона.
Он подал иск против Трампа как рядового физического лица, а не бывшего президента и просит компенсацию, размер которой не уточняется. Ожидается, что иск поддержат еще ряд демократов в конгрессе.
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В начале января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.