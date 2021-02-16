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Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
Основатель компании Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Об этом он... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:23
2021-02-16T16:43
билл гейтс
австралия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основатель компании Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Об этом он заявил в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.Он добавил, что решить эту проблему к 2050 году позволит только применение инноваций и их масштабирование, а также проведение соответствующей политики.По словам Гейтса, достижение климатической нейтральности требует, чтобы человечество прекратило увеличивать выбросы парниковых газов, которые в основном связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа. Однако, признал он, солнечная и ветровая энергетика пока не способны стать бесперебойным источником энергии, зато в этом может помочь атомная энергетика."Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии, — в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом &lt;…&gt; Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез — это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", — сказал Гейтс.Он пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей принять эту технологию.
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билл гейтс, австралия

Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества

14:23 16.02.2021 (обновлено: 16:43 16.02.2021)
 
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основатель компании Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Об этом он заявил в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

"Это самая трудная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физическая экономика — цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство — всем ее отраслям предстоит меняться", — сказал Гейтс.

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Он добавил, что решить эту проблему к 2050 году позволит только применение инноваций и их масштабирование, а также проведение соответствующей политики.
По словам Гейтса, достижение климатической нейтральности требует, чтобы человечество прекратило увеличивать выбросы парниковых газов, которые в основном связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа. Однако, признал он, солнечная и ветровая энергетика пока не способны стать бесперебойным источником энергии, зато в этом может помочь атомная энергетика.
"Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии, — в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом <…> Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез — это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", — сказал Гейтс.
Он пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей принять эту технологию.
 
Билл ГейтсАвстралия
 
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