https://ria.ru/20210216/geyts-1597687939.html

Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества

Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества

Основатель компании Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Об этом он... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:23

2021-02-16T14:23

2021-02-16T16:43

билл гейтс

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594772070_236:0:2742:1410_1920x0_80_0_0_afdae43010c47cab1d8728f648bfc5af.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Основатель компании Microsoft и благотворитель Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. Об этом он заявил в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.Он добавил, что решить эту проблему к 2050 году позволит только применение инноваций и их масштабирование, а также проведение соответствующей политики.По словам Гейтса, достижение климатической нейтральности требует, чтобы человечество прекратило увеличивать выбросы парниковых газов, которые в основном связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа. Однако, признал он, солнечная и ветровая энергетика пока не способны стать бесперебойным источником энергии, зато в этом может помочь атомная энергетика."Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии, — в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом <…> Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез — это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах", — сказал Гейтс.Он пояснил, что атомная энергетика должна быть еще дешевле и безопаснее, чтобы убедить людей принять эту технологию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/1597421937.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл гейтс, австралия