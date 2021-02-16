https://ria.ru/20210216/genokod-1597581674.html

Зачем Путин напомнил молодой нации о бесконечном генетическом коде

Зачем Путин напомнил молодой нации о бесконечном генетическом коде

Нации, как и люди, умирают не только когда иссякают их силы — но и когда они становятся никому не нужны. Только в случае нации речь идет об отказе самого народа РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:00

2021-02-16T08:09

россия

владимир путин

ссср

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Нации, как и люди, умирают не только когда иссякают их силы — но и когда они становятся никому не нужны. Только в случае нации речь идет об отказе самого народа от своей общности, от самих себя, от своей истории и, самое главное, от веры в собственные силы, а значит, и собственное будущее. В этом смысле судьба России зависит от нашей веры в нее, от глубины нашего понимания ее сути и пути, от умения следовать ему и правильно оценивать свое состояние. На встрече с главными редакторами СМИ Владимир Путин заговорил именно об этом:Путин не первый раз вспоминает о теории пассионарности Льва Гумилева — согласно которой каждый этнос проходит в своей жизни определенные стадии, от зарождения до деградации и исчезновения. Но в этот раз Путин подробно объяснил свое понимание источника силы русского народа — а точнее даже, русского суперэтноса.Ключевое понятие тут — бесконечный генетический код достаточно молодой нации. Само по себе это утверждение вызвало массу возражений — как же так, русским больше тысячелетия, какая молодая нация! Да и Гумилев отводил этносу чуть более 1000 лет жизни — а потом наступают упадок и деградация!Действительно, русские берут начало в IX-X веках, то есть сейчас мы должны были бы быть уже даже в т. н. мемориальной стадии, когда нет никаких сил — и у народа сохраняется только память о своем великом прошлом. Но Путин говорит не просто о русских, он говорит о суперэтносе, созданном русскими. Когда он сложился? К XV веку? Еще позже? Тут можно спорить — но для Путина важнее всего то, что он называет бесконечным генетическим кодом, то есть, по сути, источником вечной молодости русского суперэтноса. И источником нашей силы. Вот как он говорил об этом несколько лет назад:Путину не просто близки идеи Гумилева — он по-своему трактует и развивает их. И разве у него нет на это права? У него, чья русская родословная раскопана на несколько веков вглубь — благодаря тому, что предки его родителей столетиями жили в соседних тверских деревнях. У него, который с первых лет президентства называет своей главной задачей сбережение народа?Путин это и есть самый настоящий русский — который верит в свои силы, которые дает ему принадлежность к великой цивилизации, созданной его великим народом. Никакого упадничества и уныния, никакого чужебесия (уничижения себя перед другими нациями), никакого неверия в собственный народ и его дух и силы — наоборот, кристально чистое понимание своей судьбы, своего предназначения.Но что это за "смешение кровей"? Ведь это же путь размывания русского народа, способ его постепенного вытеснения и уничтожения — сколько раз уже было такое в истории, когда великие этносы исчезали, растворяясь в крови завоевателей? Но стопроцентно русского Путина глупо подозревать в желании отказаться от крови предков — он говорит совсем о другом. О том, что приток чужих кровей всегда укреплял русский народ — не уничтожая его, а делая его сильнее. Ведь так было всегда — с самого начала Руси, когда славяне стали мешаться с финно-угорскими племенами. Потом добавлялась и тюркская кровь — а расширясь во все стороны света, русские вливали в свою кровь кровь тех, кто присоединялся сам или кого они завоевывали. Уничтожало ли это русское ядро? Конечно нет. Меняло ли оно русские представления о добре и зле, веру, моральные принципы и жажду справедливости? По большому счету, на больших исторических отрезках, нет — потому что все остальные народы вливали свою кровь в русскую, присоединялись к русской культуре и становились ее частью. И при этом большая часть практически всех этих народов сохранилась в своем чистом виде — просто живя с русскими в одном государстве, в одной цивилизации. Которая становилась все сильнее и сильнее — преодолевая даже такие испытания, которые сломали бы хребет большинству других великих суперэтносов.Последнее испытание было совсем недавно — но и из распада СССР русский суперэтнос выходит несломленным, возвращается на свой исторический путь. На котором никто не может его остановить — кроме нас самих. Если мы сами превратимся в пессимистов, нытиков, эгоистов, откажемся от исторической памяти и традиций, от чувства общности, от стремления к солидарности и справедливости — тогда нас действительно ждут упадок и деградация, паразитирование на нас, а потом и поглощение другими, уверенными в себе и пассионарными народами. Как однажды говорил Путин:Так же как и Путин, наш народ, в подавляющем большинстве, верит в свои силы, в Россию, в нашу способность идти вверх и вперед. И пока у русских есть сила духа и воля к победе, мы будем оставаться молодой духом нацией с бесконечным источником жизненной энергии.

https://ria.ru/20210214/rossiya-1597384980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/1578028642.html

https://ria.ru/20210214/vlast-1597383893.html

https://ria.ru/20210214/putin-1597383026.html

https://ria.ru/20210214/zhurnal-1597383696.html

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