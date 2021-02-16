https://ria.ru/20210216/gaz-1597742056.html

В Германии рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

В Германии рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес перечислил в авторской статье для газеты Handelsblatt негативные последствия для экологии и РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:40

2021-02-16T18:40

2021-02-16T18:45

северный поток — 2

германия

европа

нидерланды

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес перечислил в авторской статье для газеты Handelsblatt негативные последствия для экологии и энергетики Европы в случае отказа от проекта "Северный поток 2". Он также назвал "фатальным" отказ Германии от относительно дешевого российского газа, так как ослабление экономики "европейского локомотива" в конечном счете "ударит по ЕС"."В случае "Северного потока 2" европейцы заплатили бы за остановку большей нагрузкой на окружающую среду, снижением безопасности поставок и более высокими ценами за энергию", - говорится в статье, ее текст выложен во вторник на сайте бизнес-ассоциации.По словам главы Восточного комитета, даже если отказ от угля и ядерной энергетики в ФРГ не приведет к росту потребления природного газа, добыча "голубого топлива" в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, "должна быть компенсирована". Более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения."В пользу "Северного потока 2" говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали "Северный поток 2" может быть даже заполнен до 70 процентов водородом", - считает Гермес.Восточный комитет немецкой экономики - бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

https://ria.ru/20210216/kritika-1597690328.html

https://ria.ru/20210213/nordstream-1597360892.html

германия

европа

нидерланды

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северный поток — 2, германия, европа, нидерланды, в мире, экономика