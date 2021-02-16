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На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
Корпус шестого фрегата проекта 11356, "законсервированный" на заводе "Янтарь" (Калининград) пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решение... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T03:11
2021-02-16T04:56
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корпус шестого фрегата проекта 11356, "законсервированный" на заводе "Янтарь" (Калининград) пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решение министерства обороны о закупке, сообщил РИА Новости генеральный директор завода Илья Самарин.При этом он подчеркнул, что со времени его постройки прошло уже более пяти лет."Стоит уже пять, он законсервирован, корабль в очень хорошем состоянии. И грунт, и краска - все на месте", - сказал Самарин.В то же время он не исключил, что с учетом закупки двух кораблей этой серии Индией, может быть он также будет продан индийскому заказчику.Изначально калининградский завод должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте под именами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. На вооружении каждого из-них будут стоять по восемь морских крылатых ракет "Брамос". Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.Судьба еще одного корпуса корабля проекта 11356, изготовленного на заводе "Янтарь", до сих пор остается неясной.
https://ria.ru/20201029/fregat-1582015912.html
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россия, безопасность

На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356

03:11 16.02.2021 (обновлено: 04:56 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корпус шестого фрегата проекта 11356, "законсервированный" на заводе "Янтарь" (Калининград) пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решение министерства обороны о закупке, сообщил РИА Новости генеральный директор завода Илья Самарин.
"11356-й – очень хороший корабль, мы предлагаем его министерству обороны, у нас имущество под него есть, есть все кроме двигателя. Если будет решен вопрос с ГЭУ (главная энергетическая установка – ред.), его однозначно надо достраивать, цена будет благоприятная для обеих сторон. Пока ждем окончательного решения заказчика", - сказал Самарин.
При этом он подчеркнул, что со времени его постройки прошло уже более пяти лет.
"Стоит уже пять, он законсервирован, корабль в очень хорошем состоянии. И грунт, и краска - все на месте", - сказал Самарин.
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В то же время он не исключил, что с учетом закупки двух кораблей этой серии Индией, может быть он также будет продан индийскому заказчику.
Изначально калининградский завод должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте под именами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. На вооружении каждого из-них будут стоять по восемь морских крылатых ракет "Брамос". Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.
Судьба еще одного корпуса корабля проекта 11356, изготовленного на заводе "Янтарь", до сих пор остается неясной.
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