https://ria.ru/20210216/fregat-1597617972.html

На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356

На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356

Корпус шестого фрегата проекта 11356, "законсервированный" на заводе "Янтарь" (Калининград) пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решение... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T03:11

2021-02-16T03:11

2021-02-16T04:56

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корпус шестого фрегата проекта 11356, "законсервированный" на заводе "Янтарь" (Калининград) пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решение министерства обороны о закупке, сообщил РИА Новости генеральный директор завода Илья Самарин.При этом он подчеркнул, что со времени его постройки прошло уже более пяти лет."Стоит уже пять, он законсервирован, корабль в очень хорошем состоянии. И грунт, и краска - все на месте", - сказал Самарин.В то же время он не исключил, что с учетом закупки двух кораблей этой серии Индией, может быть он также будет продан индийскому заказчику.Изначально калининградский завод должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте под именами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. На вооружении каждого из-них будут стоять по восемь морских крылатых ракет "Брамос". Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.Судьба еще одного корпуса корабля проекта 11356, изготовленного на заводе "Янтарь", до сих пор остается неясной.

https://ria.ru/20201029/fregat-1582015912.html

https://ria.ru/20200723/1574757382.html

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