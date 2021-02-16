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ФСБ пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане
ФСБ пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане
Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:01
2021-02-16T10:47
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Как отмечается в сообщении, с 2015 по 2019 год задержанные под видом благотворительности собирали в интернете деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. У них изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации. Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html
россия
республика крым
республика татарстан (татарстан)
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания "финансистов" ИГ*
Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, республика татарстан (татарстан), происшествия

ФСБ пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане

10:01 16.02.2021 (обновлено: 10:47 16.02.2021)
 
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Как отмечается в сообщении, с 2015 по 2019 год задержанные под видом благотворительности собирали в интернете деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. У них изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации.
Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 10:28
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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