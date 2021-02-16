https://ria.ru/20210216/finansisty-1597634891.html

ФСБ пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане

ФСБ пресекла деятельность "финансистов" ИГ* в Крыму и Татарстане

Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:01

2021-02-16T10:01

2021-02-16T10:47

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Как отмечается в сообщении, с 2015 по 2019 год задержанные под видом благотворительности собирали в интернете деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. У них изъяли средства связи, компьютерную технику и носители информации. Против задержанных возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Следствие продолжается.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

россия

республика крым

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания "финансистов" ИГ* Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга ликвидировали в Крыму и Татарстане ячейку, собиравшую деньги для боевиков "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ. 2021-02-16T10:01 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, республика татарстан (татарстан), происшествия