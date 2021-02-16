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https://ria.ru/20210216/fiksiki-1597660643.html
Мультсериал "Фиксики" покажут в Европе, Африке и Америке
Мультсериал "Фиксики" покажут в Европе, Африке и Америке
Мультсериал "Фиксики" покажут на территории Южной Африки и Европы, а также в Бразилии, США и других странах Северной и Южной Америки. Бразильские зрители также... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:43
2021-02-16T13:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мультсериал "Фиксики" покажут на территории Южной Африки и Европы, а также в Бразилии, США и других странах Северной и Южной Америки. Бразильские зрители также увидят новый телесериал "Панда и Крош", сообщила пресс-служба группы компаний "Рики" по итогам международных сделок на Kidscreen Summit Virtual 2021."В рамках Kidscreen Summit Virtual 2021 группа компаний "Рики" объявила о международных сделках по анимационным проектам "Фиксики", "Малышарики", "ПинКод", "Тима и Тома" и "Панда и Крош". Azoomee и Da Vinci Media будут отвечать за трансляции "Фиксиков" на территориях, включающих Южную Африку, Индию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Испанию, Германию, Португалию и Бразилию на английском и местных языках", - говорится в сообщении пресс-службы."Фиксиков" также приобрела платформа PlayKids, которая покажет мультфильм в США, Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Новый сериал "Панда и Крош", а также третий сезон "Малышариков" увидят зрители из Бразилии, соответствующее соглашение заключено с Globosat.Мультсериал "Тима и Тома" приобрела компания TiJi для показов в России, странах СНГ и Израиле, добавили в пресс-службе."Мы рады представить "Тиму и Тому" на TiJi. Это добрый и веселый сериал, он полностью соответствует нашей юной аудитории от 3 до 6 лет. Эта комедия – хороший пример креативности и богатства российской мультипликации, которую мы с удовольствием ждем на нашем канале", – сказал руководитель отдела тематических телеканалов M6 Group Филипп Бони.
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кино и сериалы, новости культуры

Мультсериал "Фиксики" покажут в Европе, Африке и Америке

12:43 16.02.2021 (обновлено: 13:27 16.02.2021)
 
© Продюсерская компания "Аэроплан"Кадр из мультфильма "Фиксики"
Кадр из мультфильма Фиксики - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Продюсерская компания "Аэроплан"
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мультсериал "Фиксики" покажут на территории Южной Африки и Европы, а также в Бразилии, США и других странах Северной и Южной Америки. Бразильские зрители также увидят новый телесериал "Панда и Крош", сообщила пресс-служба группы компаний "Рики" по итогам международных сделок на Kidscreen Summit Virtual 2021.
"В рамках Kidscreen Summit Virtual 2021 группа компаний "Рики" объявила о международных сделках по анимационным проектам "Фиксики", "Малышарики", "ПинКод", "Тима и Тома" и "Панда и Крош". Azoomee и Da Vinci Media будут отвечать за трансляции "Фиксиков" на территориях, включающих Южную Африку, Индию, Великобританию, Ирландию, Турцию, Испанию, Германию, Португалию и Бразилию на английском и местных языках", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Фиксиков" также приобрела платформа PlayKids, которая покажет мультфильм в США, Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Новый сериал "Панда и Крош", а также третий сезон "Малышариков" увидят зрители из Бразилии, соответствующее соглашение заключено с Globosat.
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"Мы рады представить "Тиму и Тому" на TiJi. Это добрый и веселый сериал, он полностью соответствует нашей юной аудитории от 3 до 6 лет. Эта комедия – хороший пример креативности и богатства российской мультипликации, которую мы с удовольствием ждем на нашем канале", – сказал руководитель отдела тематических телеканалов M6 Group Филипп Бони.
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