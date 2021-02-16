https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html
Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков
Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков
"Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:54
2021-02-16T20:54
2021-02-16T21:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151703/82/1517038235_0:194:2974:1867_1920x0_80_0_0_06ae26563002cb04e2b4a24380c694e1.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной информации.В поступившем в редакцию определении ведомства сказано, что дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удаленного по требованию ведомства еще в день публикации - 23 января. Отмечается, что в статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории "Горизонт".Подчеркивается, что правоохранители не опрашивали журналистов "Новой газеты" и не пытались получить от редакции данные, которые могли бы помочь в проверке произошедшего. Кроме того, прокуратура Московской области сообщает, что не смогла установить фактов "обучения лиц для участия... в массовых беспорядках" в санатории.
https://ria.ru/20210210/feyk-1596869333.html
https://ria.ru/20210209/feyk-1596675347.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151703/82/1517038235_395:0:2974:1934_1920x0_80_0_0_12c124ba8197810df0e6b047b328ca4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московская область (подмосковье), происшествия