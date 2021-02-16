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Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков
Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков
"Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:54
2021-02-16T21:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной информации.В поступившем в редакцию определении ведомства сказано, что дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удаленного по требованию ведомства еще в день публикации - 23 января. Отмечается, что в статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории "Горизонт".Подчеркивается, что правоохранители не опрашивали журналистов "Новой газеты" и не пытались получить от редакции данные, которые могли бы помочь в проверке произошедшего. Кроме того, прокуратура Московской области сообщает, что не смогла установить фактов "обучения лиц для участия... в массовых беспорядках" в санатории.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московская область (подмосковье), происшествия

Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков

20:54 16.02.2021 (обновлено: 21:24 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной информации.

"Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ возбудил два дела по ч. 9 ст. 13.15 КоАП ("Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений") против редакции "Новой газеты" и главного редактора издания Дмитрия Муратова", - сообщает издание.

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В поступившем в редакцию определении ведомства сказано, что дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удаленного по требованию ведомства еще в день публикации - 23 января. Отмечается, что в статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории "Горизонт".

"По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих", - приводится в газете заключение прокуратуры.

Подчеркивается, что правоохранители не опрашивали журналистов "Новой газеты" и не пытались получить от редакции данные, которые могли бы помочь в проверке произошедшего. Кроме того, прокуратура Московской области сообщает, что не смогла установить фактов "обучения лиц для участия... в массовых беспорядках" в санатории.
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"По возбужденному делу редакции "Новой" грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Дмитрию Муратову — до 100 тысяч рублей. Сам материал Татьяны Юрасовой о месте подготовки предполагаемых "титушек" удален по требованию Роскомнадзора в 15:20 (мск) 23 января", - добавляется в сообщении издания.

 
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