https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html

Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков

Роскомнадзор завел два дела на "Новую газету" из-за фейков

"Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:54

2021-02-16T20:54

2021-02-16T21:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Новая газета" сообщила, что Роскомнадзор возбудил два дела против издания и его главного редактора Дмитрия Муратова о нераспространении недостоверной информации.В поступившем в редакцию определении ведомства сказано, что дела возбуждены из-за материала Татьяны Юрасовой, удаленного по требованию ведомства еще в день публикации - 23 января. Отмечается, что в статье говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории "Горизонт".Подчеркивается, что правоохранители не опрашивали журналистов "Новой газеты" и не пытались получить от редакции данные, которые могли бы помочь в проверке произошедшего. Кроме того, прокуратура Московской области сообщает, что не смогла установить фактов "обучения лиц для участия... в массовых беспорядках" в санатории.

https://ria.ru/20210210/feyk-1596869333.html

https://ria.ru/20210209/feyk-1596675347.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московская область (подмосковье), происшествия