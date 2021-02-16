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Туризм
https://ria.ru/20210216/evropa-1597652115.html
Эксперты назвали лучшее туристическое направление Европы 2021 года
Эксперты назвали лучшее туристическое направление Европы 2021 года
Португальский город Брага стал лучшим направлением для путешествий по Европе в 2021 году, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 16.02.2021
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Португальский город Брага стал лучшим направлением для путешествий по Европе в 2021 году, сообщает "ЕвроПульс".Он оказался первым в рейтинге, который ежегодно составляет туристический портал European Destinations по итогам пользовательского голосования. В нем приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран.Брага, которую называют "португальским Римом", была отмечена за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.Итальянская столица (она на втором месте), по мнению составителей рейтинга, особенно подойдет для отдыха путешешественникам, желающим "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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куда поехать, что посмотреть , города, кефалиния, новости - туризм, канарские острова, флоренция, рим, европа, париж

Эксперты назвали лучшее туристическое направление Европы 2021 года

12:11 16.02.2021 (обновлено: 12:12 16.02.2021)
 
© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Cecilia Fabiano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Португальский город Брага стал лучшим направлением для путешествий по Европе в 2021 году, сообщает "ЕвроПульс".
Он оказался первым в рейтинге, который ежегодно составляет туристический портал European Destinations по итогам пользовательского голосования. В нем приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран.
Брага, которую называют "португальским Римом", была отмечена за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.
Итальянская столица (она на втором месте), по мнению составителей рейтинга, особенно подойдет для отдыха путешешественникам, желающим "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.
На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.
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В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.
В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.
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Туризмкуда поехатьчто посмотретьГородаКефалинияНовости - ТуризмКанарские островаФлоренцияРимЕвропаПариж
 
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