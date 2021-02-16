https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html

Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T21:38

2021-02-16T21:38

2021-02-16T23:53

россия

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно добавило негатив в отношения между двумя странами.В этом документе эстонские парламентарии призвали ЕС "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".В ответ в дипмиссии напомнили о словах Владимира Путина, который на онлайн-форуме "Давосская повестка дня — 2021", заявил, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков".Как отметили в посольстве, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов для решения накопившихся проблем."К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в документе.Российские дипломаты обратили внимание, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями".

https://ria.ru/20210216/sanktsii-1597644434.html

https://ria.ru/20210204/estoniya-1596069042.html

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