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https://ria.ru/20210216/estoniya-1597761697.html
Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T21:38
2021-02-16T23:53
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эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно добавило негатив в отношения между двумя странами.В этом документе эстонские парламентарии призвали ЕС "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".В ответ в дипмиссии напомнили о словах Владимира Путина, который на онлайн-форуме "Давосская повестка дня — 2021", заявил, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков".Как отметили в посольстве, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов для решения накопившихся проблем."К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в документе.Российские дипломаты обратили внимание, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями".
https://ria.ru/20210216/sanktsii-1597644434.html
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россия, эстония, в мире

Посольство России ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции

21:38 16.02.2021 (обновлено: 23:53 16.02.2021)
 
© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев — РИА Новости. Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России, заявив, что оно добавило негатив в отношения между двумя странами.
В этом документе эстонские парламентарии призвали ЕС "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".
В ответ в дипмиссии напомнили о словах Владимира Путина, который на онлайн-форуме "Давосская повестка дня — 2021", заявил, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков".
Как отметили в посольстве, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов для решения накопившихся проблем.
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"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в документе.
Российские дипломаты обратили внимание, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями".
"Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — заключило посольство.
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