https://ria.ru/20210216/elektronika-1597622035.html

Эксперты предупредили о возможном удорожании электроники

Эксперты предупредили о возможном удорожании электроники

Возникший дефицит чипов может привести к удорожанию электроники в России, рассказали РИА Новости представители отечественных производителей техники. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T07:16

2021-02-16T07:16

2021-02-16T10:39

россия

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Возникший дефицит чипов может привести к удорожанию электроники в России, рассказали РИА Новости представители отечественных производителей техники.Ранее опрошенные агентством эксперты сообщили, что с начала года цены на электронику уже выросли на 5-20% в зависимости от типа товара, что связано с нехваткой основных комплектующих.О дефиците сообщали и зарубежные автопроизводители. В январе The Wall Street Journal писала, что некоторые работающие в США автоконцерны, в том числе Ford, Honda и бренды компании Fiat Chrysler, планируют сократить производство из-за проблем с поставками микросхем.Причины измененийРоссийские участники рынка отмечают, что нехватке чипов способствовали замедление поставок и рост спроса на фоне пандемии, но проблема станет чувствительной с некоторой задержкой. К тому же, по мнению экспертов, она касается лишь отдельных сегментов: автоэлектроники, телекоммуникаций и промышленной электроники. "При этом российские предприятия — производители электроники используют в основном не чипы, а готовые модули, то есть дефицит чипов ударит по ним с задержкой в три-шесть месяцев, а сегодня проблемы, скорее, с удлинением сроков поставки из-за жестких карантинных мер в Китае", — рассказала директор по стратегическому развитию ПАО "Микрон" Карина Абагян.По словам гендиректора компании GS Nanotech (предприятие по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции) Олега Кима, проблема возникла не случайно, и вклад в это внесли все ведущие производители электроники."Они создают запасы на своих складах, опираясь на опыт первой волны пандемии 2020 года, когда отрасль столкнулась с дефицитом компонентов, несмотря на то что производства ведущих чипмейкеров не останавливались. Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов", — считает он.По мнению Кима, Россия в этом смысле не отличается от большинства других стран — полупроводники для электроники массового спроса в нашей стране не производятся, максимальный уровень локализации такого производства — корпусирование чипов."Соответственно, дефицит полупроводников оказывает на нас такое же влияние, как и на весь мир. Традиционно заказы российских компаний не очень большие по объемам, поэтому наши предприятия не приоритетны для заводов по производству полупроводников по сравнению с глобальными заказами. Соответственно, сроки поставок мелким заказчикам (и не только отечественным) увеличиваются", — пояснил он.Адаптация рынкаГендиректор компании "Рутек" (производитель вычислительной техники и телеком-оборудования) Андрей Безруков отметил, что периодически возникающий дефицит тех или иных материалов, компонентов и устройств — постоянное явление для рынка. Главная его причина в большинстве случаев — либо возникновение высокого мгновенного спроса, либо одновременный переход ряда производителей на другие технологические решения, нормы, правила, стандарты."Возможна также обратная ситуация: когда во время существенного спада спроса (например, в период пандемии) замораживаются мощности крупных производителей, перестают выпускаться новые контейнеры для перевозки и многие сопутствующие товары. После, как правило, возникает существенное повышение спроса, при этом существующих производственных мощностей становится недостаточно и производители закупают все новые и новые средства производства, которые потенциально в следующие периоды не будут необходимы в таком количестве. В перспективе это может привести к последующему снижению цены на ряд товаров", — пояснил глава компании.Глава GS Nanotech полагает, что рынок адаптируется к ситуации. "Как и любой производственный процесс, производство электроники время от времени сталкивается с дефицитом тех или иных материалов. Это может происходить, например, при переходе производителей чипов на новые проектные нормы. В течение ближайшего года, скорее всего, дефицит компонентов сохранится. Далее прогнозировать пока сложно, но, скорее всего, рынок адаптируется, что уже неоднократно происходило", — сказал Ким.Рост ценПо мнению Безрукова, цены все-таки вырастут. "Сейчас электроника дорожает: в целом по рынку по-разному, но в среднем можно говорить о росте около семи процентов почти на все. Связано это прежде всего с возвратом спроса и невозможностью перевезти и доставить всю продукцию вовремя в связи с высокой загруженностью каналов транспортировки. Скорее всего, тенденция будет сохраняться еще порядка трех-шести месяцев. Далее все будет зависеть от роста спроса, и высока вероятность того, что цены немного отыграют обратно", — сказал гендиректор "Рутека".Абагян из "Микрона" считает, что электроника, скорее всего, будет дорожать из-за усиления межгосударственных торговых войн и замедления логистических цепочек.Гендиректор "Рутека" отметил также, что цена на микросхемы памяти падала последние полтора года, а некоторые компоненты, выпускаемые преимущественно в малой серии, продавались по цене ощутимо выше рыночной. "А это значит, что ее удорожание будет минимальным", — считает он.Гендиректор GS Nanotech, в свою очередь, выразил мнение, что производители чипов уже отреагировали на спрос: в декабре 2020 года тайваньская TSMC отменила оптовые скидки для основных игроков — Apple, Nvidia и других. Кроме того, влияние оказывают и сети 5G, которые все больше перетягивают на себя ресурсы фабрик по производству полупроводников."Аналитики прогнозируют рост цен на те же телефоны Apple как минимум на объем отмененной оптовой скидки (до трех процентов. — Прим. ред.) от производителя чипов, которую теряет компания", — заметил Ким.Схожим образом могут подорожать компоненты и итоговая продукция других производителей.

https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

https://ria.ru/20210210/elektronika-1596777084.html

https://ria.ru/20210215/nvidia-1597578771.html

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