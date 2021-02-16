https://ria.ru/20210216/elektroenergiya-1597617593.html

В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России

В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России

Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T03:01

2021-02-16T03:01

2021-02-16T11:24

россия

укрэнерго

украина

экономика

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе форума "Украина 30. Платежки".По его словам, закупки российской электроэнергии помогают Украине "закрывать баланс в энергосистеме".При этом он спрогнозировал, что во второй половине марта — в апреле дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет за счет того, что страна получит уголь, который был нужен зимой, будут отремонтированы все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. Кудрицкий также заявил, что после присоединения Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) украинская энергетика будет физически отсоединена от рынков России и Белоруссии и не сможет импортировать электроэнергию из этих стран, так как, по его словам, отпадет такая необходимость.Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в связи с пандемией коронавируса. Закупки электроэнергии в Белоруссии возобновились 3 января, в феврале Украина начала импорт электроэнергии из России.При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее выступал за "разумные ограничения" закупок электроэнергии у Москвы и Минска, а также за отсоединение от энергосистемы с Россией и Белоруссией.

https://ria.ru/20210206/defitsit-1596268096.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/krym-1596161489.html

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россия, укрэнерго, украина, экономика