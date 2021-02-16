https://ria.ru/20210216/ekologiya-1597678918.html

Госдума приняла закон об экологической информации

Госдума приняла закон об экологической информации

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:46

2021-02-16T13:46

2021-02-16T13:46

россия

госдума рф

владимир бурматов

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_164:145:2988:1733_1920x0_80_0_0_6719e969fa4de8fc711200f95ca2d3a5.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию.В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД. В декабре прошлого года инициатива была принята в первом чтении.Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете.Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сохраняется возможность дополнительно расширять этот перечень, но сужен он быть не может.Также законом вводится запрет закрывать экологическую информацию законом о коммерческой тайне.

https://ria.ru/20210208/ekologiya-1596531134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир бурматов, экология, общество