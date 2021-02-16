https://ria.ru/20210216/ekologiya-1597678918.html
Госдума приняла закон об экологической информации
Госдума приняла закон об экологической информации
Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:46
2021-02-16T13:46
2021-02-16T13:46
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госдума рф
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экология
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию.В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД. В декабре прошлого года инициатива была принята в первом чтении.Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете.Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сохраняется возможность дополнительно расширять этот перечень, но сужен он быть не может.Также законом вводится запрет закрывать экологическую информацию законом о коммерческой тайне.
https://ria.ru/20210208/ekologiya-1596531134.html
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