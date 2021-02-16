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Госдума приняла закон об экологической информации
Госдума приняла закон об экологической информации
Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:46
2021-02-16T13:46
россия
госдума рф
владимир бурматов
экология
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию.В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД. В декабре прошлого года инициатива была принята в первом чтении.Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете.Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сохраняется возможность дополнительно расширять этот перечень, но сужен он быть не может.Также законом вводится запрет закрывать экологическую информацию законом о коммерческой тайне.
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россия, госдума рф, владимир бурматов, экология, общество

Госдума приняла закон об экологической информации

13:46 16.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию.
В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД. В декабре прошлого года инициатива была принята в первом чтении.
Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете.
Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие. Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сохраняется возможность дополнительно расширять этот перечень, но сужен он быть не может.
Также законом вводится запрет закрывать экологическую информацию законом о коммерческой тайне.
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