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В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом
В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV во вторник. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:50
2021-02-16T08:50
2021-02-16T08:50
турция
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АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV во вторник.Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.Пострадавшие были доставлены в больницу.В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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турция, дтп, в мире
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости.
Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья
в центральной части Турции
, сообщает телеканал NTV
во вторник.
Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.