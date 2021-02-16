https://ria.ru/20210216/dtp-1597627348.html

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV во вторник. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:50

2021-02-16T08:50

2021-02-16T08:50

турция

дтп

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV во вторник.Инцидент произошел в 3.30 мск на трассе Конья-Адана. Из-за гололёда фура врезалась в заграждение на трассе и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Сообщается, что все они являются гражданами Турции.Пострадавшие были доставлены в больницу.В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, дтп, в мире