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В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
Полиция зафиксировала в Приморье во время снежного циклона в понедельник 90 ДТП – на 70% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:15
2021-02-16T04:15
умвд рф
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция зафиксировала в Приморье во время снежного циклона в понедельник 90 ДТП – на 70% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник краевое УМВД РФ.В понедельник над Японским морем смещался углубляющийся циклон, который принес в Приморье снегопады и метели. Во Владивостоке была метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности до 18 февраля.Значительная часть аварий - 44 - произошла во Владивостоке, 76% ДТП - это столкновения транспортных средств. В основном водители не соблюдали очередность проезда и неправильно выбирали дистанцию.Полиция предупреждает, что во вторник на дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/dtp-1597321252.html
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умвд рф, приморский край, происшествия

В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%

04:15 16.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДорожно-транспортное происшествие
Дорожно-транспортное происшествие - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция зафиксировала в Приморье во время снежного циклона в понедельник 90 ДТП – на 70% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник краевое УМВД РФ.
В понедельник над Японским морем смещался углубляющийся циклон, который принес в Приморье снегопады и метели. Во Владивостоке была метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности до 18 февраля.

"По данным Госавтоинспекции Приморского края, в понедельник в регионе было зарегистрировано 90 ДТП: 86 - с материальным ущербом. Один человек погиб, четверо травмированы. Повреждены 184 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству происшествий составил 70%", - говорится в сообщении.

Значительная часть аварий - 44 - произошла во Владивостоке, 76% ДТП - это столкновения транспортных средств. В основном водители не соблюдали очередность проезда и неправильно выбирали дистанцию.
Полиция предупреждает, что во вторник на дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.
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