https://ria.ru/20210216/dtp-1597618859.html

В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%

В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%

Полиция зафиксировала в Приморье во время снежного циклона в понедельник 90 ДТП – на 70% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:15

2021-02-16T04:15

2021-02-16T04:15

умвд рф

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полиция зафиксировала в Приморье во время снежного циклона в понедельник 90 ДТП – на 70% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник краевое УМВД РФ.В понедельник над Японским морем смещался углубляющийся циклон, который принес в Приморье снегопады и метели. Во Владивостоке была метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности до 18 февраля.Значительная часть аварий - 44 - произошла во Владивостоке, 76% ДТП - это столкновения транспортных средств. В основном водители не соблюдали очередность проезда и неправильно выбирали дистанцию.Полиция предупреждает, что во вторник на дорогах региона сохраняется снежный накат и гололедица.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/dtp-1597321252.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, приморский край, происшествия